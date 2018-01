Um jovem de 19 anos despistou-se esta madrugada quando conduzia na Estrada Nacional 202, perto da localidade de Santa Marta de Portuzelo, no distrito de Viana do Castelo, tendo morrido na sequência do acidente.

De acordo com uma fonte do comando da GNR de Viana do Castelo, o despiste aconteceu perto da uma da manhã, desconhecendo-se as causas que levaram ao acidente. O condutor era o único ocupante da viatura, acrescentou a mesma fonte.

