Um navio com 70 pessoas a bordo, entre 61 passageiros e 9 tripulantes, encalhou esta manhã de sábado, cerca das 9h30, à entrada do porto da Madalena, na ilha açoriana do Pico, avançou a RTP.

O acidente obrigou a uma operação de resgate que decorreu em cerca de 30 minutos, com todos os ocupantes do ferryboat Mestre Simão a serem retirados sem registo de ferimentos.

O navio da Atlântico Line fazia a ligação triangular diária Faial-Pico-São Jorge.

Ainda não se conhecem as causas do acidente. O mar encontra-se agitado, estando os Açores sob um alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a forte ondulação, mas não está afastada a hipótese de uma falha técnica.

Desconhece-se igualmente quando é que será possível remover a embarcação da entrada do porto da Madalena.

