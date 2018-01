O P2 deste domingo assinala um ano desde a morte de Mário Soares com um especial sobre o antigo deputado, ministro e Presidente da República.

Falámos com o editor do P2, Sérgio Gomes, e com um dos fundadores e primeiros editores de Fotografia do PÚBLICO, Luís Vasconcelos, que também foi fotógrafo oficial de Mário Soares.

