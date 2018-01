O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, regressou ao Twitter na manhã deste sábado para reagir uma vez mais à publicação do livro Fire and Fury, de Michael Wolff, onde o chefe de Estado é descrito como um indivíduo mentalmente instável, em palavras atribuídas ao seu antigo estratega Steve Bannon.

PUB

“Ao longo da minha vida, os meus dois maiores activos foram estabilidade mental e ser, tipo, mesmo esperto”, disse numa série de três tweets.

“Parti de ser um MUITO bem-sucedido empresário para me tornar numa estrela de televisão de topo e ser Presidente dos EUA (na minha primeira tentativa). Penso que isso significa ser não esperto, mas um génio… e um génio muito estável!”, lê-se ainda.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A publicação de Fire and Fury, que conta com declarações de Bannon, já levou a um corte total de relações entre Trump e um dos obreiros da eleição do milionário nova-iorquino.

PUB