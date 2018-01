Os serviços meteorológicos norte-americanos têm emitido avisos constantes sobre a vaga de frio que está a alastrar-se pela Costa Leste do país.

PUB

Na noite de sábado, entre Filadélfia e Boston, as temperaturas deveriam chegar aos 17 graus Celsius negativos. Os ventos fortes e gelados fazem com que a sensação térmica seja ainda mais fria, cerca de 23 graus negativos.

"Está mesmo muito frio e daquele que enregela os ossos, isso acontece por ciclos", comentou um meteorologista norte-americano, ao jornal The Guardian. Tanto que, da última vez que o frio foi tão extremo, foi em Fevereiro de 2015, frisou.

PUB

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS, na sigla inglesa) explica num alerta publicado no site que as temperaturas extremas se devem à influência de uma massa de ar vinda do Árctico e que está sobre a Costa Leste do país.

A vaga de frio surge na sequência da passagem do ciclone Grayson. Até agora, o frio trazido pelo "ciclone-bomba" provocou 21 mortes nos Estados Unidos e no Canadá.

Nas redes sociais, os avisos proliferam sobre as temperaturas baixas "muito abaixo do normal".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

E alguns utilizadores até chamam a atenção para a semelhança entre o fenómeno presente e o enredo de filmes como O Dia Depois de Amanhã, ficção apocalíptica de Hollywood em que o mercúrio nos termómetros também descem a pique.

Uma subida da temperatura só é esperada para o início da semana, diz o NWS.

Apesar de algumas tentativas de usar este fenómeno para negar a realidade do aquecimento global (tal como fez Donald Trump recentemente), os meteorologistas do The Washington Post apressaram-se a explicar o fenómeno: "Notem que o resto do mundo estará mais quente do que o normal. Que ninguém tente alegar que esta bolsa de frio nos EUA contraria o aquecimento global".

PUB