Um colisão entre duas aeronaves, na madrugada deste sábado, no aeroporto de Toronto, no Canadá, levou à retirada de emergência dos 174 ocupantes de um dos aviões, tendo ainda resultado num pequeno incêndio.

Segundo a informação partilhada pela companhia aérea WestJet no Twitter, as equipas de segurança do aeroporto canadiano responderam de imediato ao acidente e ninguém ficou ferido. O Boeing 737-800 daquela companhia, que tinha chegado de Cancun, no México, foi atingido por uma aeronave da transportadora Sunwing, que estava vazio.

Nos vídeos e imagens partilhados nas redes sociais, são visíveis as chamas causadas pela colisão e o pânico que se instalou a bordo.

Fezes de passageiro levam a desvio inesperado

A alguns milhares de quilómetros de Toronto, mas já em território dos EUA, um outro avião que seguia de Chicago para Hong Kong foi obrigado a aterrar de emergência no Alasca devido a um “passageiro problemático”. Duas das casas de banho do avião foram vandalizadas por um “passageiro que espalhou fezes por todo o lado”, explica a companhia United Airlines, citada pela BBC.

O protagonista do incidente, um homem de 22 anos, é originário do Vietname e reside nos EUA. Segundo a polícia do Alasca, o passageiro não fez quaisquer ameaças nem tentou interferir com o trabalho da tripulação. No entanto, e após a aterragem no aeroporto de Anchorage, foi detido e levado para um hospital para ser submetido a exames psiquiátricos.

O desviou levou ao alojamento temporário de mais de 200 passageiros no Alasca, que deverão seguir viagem para Hong Kong durante o fim-de-semana.

Estes dois incidentes, sem consequências graves, somam-se a milhares de atrasos e cancelamentos de voos nos últimos dias na América do Norte devido às tempestades de neve e a temperaturas gélidas. Depois de uma quinta e uma sexta-feira especialmente complicadas, sobretudo nos aeroportos de Nova Iorque e de Boston, nos EUA, os voos começaram este sábado a ser retomados.

