A 7 de Janeiro de 2015, três homens entraram na redacção do jornal satírico Charlie Hebdo, mataram 12 pessoas e feriram outras 11. Os artigos e cartoons da publicação foram utilizados como justificação para o ataque, perpetrados por jovens que queriam "vingar" o que consideravam a profanação do profeta Maomé.

Três anos depois, em França a data não passa despercebida. Centenas de pessoas reuniram-se em homenagem às vítimas, neste sábado, véspera em que se assinala este triste aniversário.

O próprio jornal edita uma edição especial para assinalar o facto, com uma capa em que, no topo, imprimiu a frase "Três anos numa lata de conserva". No centro da primeira página, uma porta maciça, e alguém que espreita por um rectângulo para ver quem bate à porta e estende : "É o calendário do Daesh? Nós já demos o suficiente [para esse peditório]".