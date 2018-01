As trocas são tudo para quem o Boko Haram roubou a normalidade

“A minha mulher acabou de ter um bebé e o peito não está a produzir leite”, diz Nasiru Buba, um dos cerca de 21 mil deslocados que encontraram refúgio no campo de Bakasi, no nordeste da Nigéria. Nasiru conseguiu comprar uns pacotes de detergente para lavar a roupa depois de trabalhar como bagageiro na cidade mais próxima. Na altura era aquilo de que precisava mas agora que o dinheiro terminou precisa de os trocar por outra coisa. “Preciso de arranjar amendoins para a minha mulher comer e assim ter leite suficiente”, explica.

A situação de Nasiru Buba não é caso único no campo de refugiados de Bakasi, onde milhares de nigerianos passaram a viver após fugirem da violência levada a cabo pelo grupo extremista Boko Haram. Quando as oportunidades de trabalho escasseiam e os alimentos fornecidos ao campo pela ajuda humanitária não são os desejados, as trocas assumem um papel essencial: uma braçada de lenha pode servir para receber de volta um prato de farinha de milho, uma abóbora traduz-se numa embalagem de esparguete.

A insurgência de movimentos radicais islâmicos na Nigéria, encabeçada pelo Boko Haram, dura há oito anos e já provocou cerca de dois milhões de deslocados na Nigéria mas também para além das fronteiras do país. Mais de 670 mil desses refugiados vivem em campos no nordeste da Nigéria, zona onde o grupo extremista tem maior implantação. As Nações Unidas já considerou a situação como uma das piores crises humanitárias do mundo.

O campo de Bakasi situa-se nos arredores da cidade de Maidaguri, capital do estado de Borno, e sede espiritual do Boko Haram.

Abdulwahal Abdulla, 50 anos, vive em Bakasi há três anos. Traz consigo uma taça de pequenos peixes com um valor aproximado de 150 nairas (cerca de 35 cêntimos). Nem gosta de peixe, mas era a única coisa disponível para comprar na altura. Conta conseguir trocá-los por óleo de cozinha. “Não temos dinheiro, é por isso que fazemos isto”, explica Umaru Usman Kaski, que espera conseguir trocar o molho de lenha que traz consigo, e assim sustentar a sua família de oito pessoas.

Entretanto, e segundo a agência Reuters, os relatos de corrupção nos planos de ajuda humanitária são abundantes e envolvem funcionários do governo, soldados e colaboradores dos projectos.

Para além disso, muitos dos envolvidos nos projectos de ajuda estão preocupados que, dadas as previsões de fraco crescimento económico a médio e longo prazo, milhões de pessoas se tornem dependentes de ajuda humanitária – a maioria proveniente do estrangeiro.