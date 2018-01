O Sporting confirmou neste sábado a chegada de dois reforços para o plantel às ordens de Jorge Jesus. Wendel e Misic, que aterraram em Lisboa na sexta-feira, vão ficar ligados aos "leões" até 2023 com cláusulas de rescisão de 60 milhões de euros.

Os valores dos negócios não foram revelados, mas tudo indica que o Sporting pague ao Fluminense cerca de sete milhões de euros pelo brasileiro, enquanto o croata ficará por menos de metade, três milhões a serem canalizados para o Rijeka. Em comum, os dois jogadores têm o sector do campo em que se movimento (são ambos médios) e a juventude: Wendel tem 20 anos, Misic 23.

"Gosto de jogar no meio-campo e o meu ponto forte é o remate. Quero ajudar a equipa, mostrar o meu futebol e trabalhar", comentou Wendel, citado pelo site do Sporting. "Não pensei duas vezes em vir para Alvalade. O Ristovski falou-me muito do clube, só coisas boas, e aconselhou-me a vir", revelou, por seu lado, Misic, falando numa "grande oportunidade" para a carreira.

