Sp. Braga bateu, este sábado, o Rio Ave (2-1) no jogo de abertura da 17.ª jornada da I Liga, mantendo assim um registo impressionante na "Pedreira", onde somou a sétima vitória consecutiva para o campeonato, que lhe permitiu alcançar o Benfica, com 37 pontos, e afastar-se de Marítimo e do próprio Rio Ave, ambos a dez pontos de diferença.

PUB

Ricardo Horta (19') e Fábio Martins (83') foram os autores dos golos do Sp. Braga, tendo o vilacondense João Novais (42') voltado a marcar pelo Rio Ave, empatando o encontro antes do intervalo e colocando pressão sobre os locais.

A lesão do lateral direito do Sp. Braga, Marcelo Goiano, precipitou a entrada de Fábio Martins, que em lance individual ultrapassou três adversários e estabeleceu o resultado final.

PUB

PUB