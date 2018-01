Terminou em empate (3-3) o derby Sporting-Benfica da 11.ª jornada do campeonato de hóquei em patins. Os “leões” estiveram a ganhar por dois golos de vantagem até meio da segunda parte, permitindo depois a recuperação do rival.

Foi até o Benfica que inaugurou o marcador, no pavilhão João Rocha, com Jordi Adroher a aproveitar uma assistência de Nicolía. Reagiu o Sporting seis minutos depois, quando Ferran Font, aos 18', iniciou e concluiu uma jogada de contra-ataque. E foi preciso esperar apenas dois minutos para se completar a reviravolta, pelo stick de Toni Pérez.

Ao intervalo os anfitriões lideravam o marcador e, aos 12' do segundo tempo, ampliaram a vantagem, por Matías Platero. Foi então que surgiu Carlos Nicolía na sua melhor versão, facturando aos 16' e aos 21' e encerrando o derby com um empate.

Este resultado mantém o Benfica no segundo lugar do campeonato, a dois pontos do rival Sporting, o líder da prova. No domingo, há outro encontro de alto nível, com o FC Porto a visitar o recinto da Oliveirense e a poder encurtar distâncias para os adversários directos.

