Apesar de nunca referir o seu nome, não é difícil ligar o comunicado que o Twitter divulgou nesta sexta-feira à utilização que Donald Trump faz desta rede social e dos constantes apelos para que a conta do Presidente dos EUA seja suspensa por violação de regras como o discurso de ódio. O que deve o Twitter fazer? A empresa descarta remover a conta de qualquer líder político. Ou seja, admite uma discriminação positiva destes utilizadores.

Falando acerca da “discussão sobre figuras políticas e líderes mundiais no Twitter”, a rede social defende que “bloquear um líder mundial” ou “remover os seus tweets controversos iria ocultar informação importante que as pessoas devem poder ver e debater”. “Também não iria silenciar esse líder, mas certamente iria prejudicar o debate necessária em torno das suas palavras e acções”, lê-se no comunicado.

O Twitter garante também que está “aqui para servir e ajudar na evolução da conversa pública e global”. “Os líderes mundiais eleitos têm um papel crítico nessa conversa por causa do seu impacto generalizado na nossa sociedade”, explica-se ainda.

“Nós revemos os tweets feitos por líderes dentro do contexto político que os define, e impomos as nossas regras em conformidade. Nenhuma conta está na base do crescimento do Twitter, ou influencia estas decisões. Trabalhamos arduamente para permanecermos imparciais com o interesse público em mente”, sublinha a mesma nota.

É fácil perceber que o principal destinatário desta mensagem são aqueles que exigem o bloqueio da conta do Twitter de Donald Trump, que tem sido o principal veículo de comunicação do Presidente dos EUA desde que tomou posse e os seus tweets uma das maiores fontes de polémica e controvérsia relacionadas com a sua governação.

Por isso mesmo, a tomada de posição da rede social gerou já algumas opiniões divergentes. No próprio Twitter, há já quem leve as analogias ao limite, para demonstrar que a decisão da empresa está errada: “Então, a política do Twitter bloqueia nazis na Alemanha, mas teoricamente não bloquearia, digamos, o Hitler”, escreve um utilizador.

Por outro lado, o jornalista Mathew Ingram escreve um artigo de opinião no Columbia Journalism Review, onde argumenta que, para além de os tweets de Trump serem declarações oficiais do Presidente dos EUA, o que os reveste de valor noticioso, as tomadas de posição de Trump na rede social providenciam um “olhar em directo sobre a mente e a psique do Presidente”. “Pode ser um lugar obscuro, e olhar para isso repetidamente pode destruir almas e se depressivo por um sem número de razões, mas continua a ser valioso ter esses pensamentos em público, onde os possamos ver”.

