A Polícia Judiciária detectou indícios de corrupção no fornecimento de material ao Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (BSB) adjudicados por ajuste directo a uma única empresa desde 2010, noticiou nesta sexta-feira a RTP, no programa Sexta às Nove.

PUB

A investigação da PJ encontrou "dezenas de contratos públicos, por ajuste directo, para a mesma empresa, Vianas, S.A", de Gondomar, totalizando "quase 1.793.906 euros, do erário público, só em Lisboa", adianta a RTP.

Segundo a notícia, a PJ remeteu já para o Ministério Público as conclusões da investigação realizada, indiciando cinco arguidos: Manuel Vianas, de Vianas S.A., Frederico Rodrigo, da Câmara Municipal de Lisboa, e as empresas Vianas S.A, Engibox e D'Maker.

PUB

Os indiciados, que aguardam a decisão do Ministério Público de acusação ou arquivamento do processo, são suspeitos da prática dos crimes de corrupção activa e passiva e de participação económica ilícita em negócio.

A PJ concluiu a existência de uma "relação de amizade entre os dois arguidos" individuais, adianta a RTP.

De acordo com a RTP, o caso, que se encontra na 9.ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, foi participado pelo ex-vereador da Protecção Civil, Manuel Brito, que chegou a confrontar o então comandante do BSB, Joaquim Leitão, mais tarde presidente da Autoridade Nacional da Protecção Civil.

Na altura dos factos constantes na investigação da PJ, António Costa, actual primeiro-ministro, era o presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A agência Lusa pediu esclarecimentos ao Ministério Público sobre a fase em que se encontra o processo, se já existem arguidos constituídos e quais os crimes em causa, mas ainda não obteve resposta.

O presidente da Liga de Bombeiros Portugueses (LBP), Jaime Marta Soares, afirmou já que os indícios de corrupção no fornecimento de material ao Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (BSB) devem ser investigados "até às últimas consequências".

"Não conheço nada em concreto, mas se existem indícios de alguma situação menos legal é bom que se esclareça e que se vá até ao fundo das questões. Não pode ficar o que quer que seja de suspeição da instituição ou os próprios responsáveis da instituição na época", declarou à Lusa. Jaime Marta Soares defendeu que a investigação deve ser levada "até às últimas consequências".

PUB