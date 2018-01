Morreu o director do Programa Nacional para as Doenças Mentais, da Direcção-Geral da Saúde (DGS). Álvaro Andrade de Carvalho tinha 69 anos e faleceu esta quinta-feira, vítima de doença oncológica. O velório realiza-se esta sexta-feira a partir das 17h. Segue no dia seguinte, às 10h, para a Igreja do Castelo na Lourinhã, de onde era natural e onde será enterrado.

PUB

O psiquiatra assumiu as funções de director do programa de saúde mental em Janeiro de 2012. Antes já tinha desempenhado as funções de coordenador nacional para a Saúde Mental, também na DGS. Foi membro da Sociedade Portuguesa de Suicidologia e director do departamento de psiquiatria e saúde mental do Hospital S. Francisco Xavier.

Entre 2002 e 2008 foi médico coordenador da Casa Pia e foi um dos psiquiatras que acompanhou as vítimas envolvidas no processo de abusos sexuais que estavam acolhidas naquela instituição.

PUB

Licenciou-se em medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 1974, tirando a especialidade de psiquiatria em 1980. Era professor assistente convidado de saúde mental e psiquiatria da Faculdade Ciências Médicas de Lisboa desde 1981. Era mestre em saúde mental e psiquiatria desde 1989.

PUB