Pedro Filipe Soares retomou esta sexta-feira o seu mandato de deputado do Bloco de Esquerda, após cerca de mês e meio de licença de paternidade, período em que foi substituído por Mariana Mortágua como líder parlamentar.

A decisão foi anunciada pela mesa da Assembleia da República, no início da sessão de hoje. Pedro Filipe Soares gozou a licença de paternidade desde 24 de Novembro de 2017 até quinta-feira, 4 de Janeiro.

Matemático de formação e deputado eleito pelo círculo de Aveiro, Pedro Filipe Soares está à frente da bancada bloquista desde 2012.

O BE tem 19 deputados e é a terceira força parlamentar. Os bloquistas têm mais um deputado do que o CDS-PP e mais dois do que PCP e PEV juntos.

Os bloquistas, tal como os comunistas e Os Verdes, têm um acordo parlamentar para viabilizar o Governo minoritário do PS.

