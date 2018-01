Oriol Junqueras vai continuar em prisão preventiva, segundo decisão do Supremo de Espanha, que rejeitou, nesta sexta-feira, o recurso apresentado pela defesa do ex-"número dois" do governo catalão e líder da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC).

Junqueras está dedito desde Novembro de 2017, devido ao seu papel em organizar uma consulta popular, classificada como ilegal, sobre a independência da Catalunha, em Outubro desse ano e pela seu envolvimento enquanto membro da Generalitat (o governo catalão), na declaração uniltarela de independência face ao Estado espanhol. Enfrenta acusações de “rebelião” e apropriação indevida de fundos.

Apesar de o advogado de Junqueras argumentar que o seu cliente é “um homem de paz, que procura o diálogo”, os três magistrados responsáveis por avaliar o recurso acreditam que não há dados que mostrem que Junqueras abandone a sua actividade tendo em vista a independência daquela região autónoma de Espanha.

