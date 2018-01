Os portugueses não resistem a uma boa oferta de saldos. Ou então a CP- Comboios de Portugal não estava preparada para responder a tantos clientes tão subitamente.

PUB

Bastou a empresa ter anunciado ontem bilhetes de comboio entre Lisboa e Porto a cinco euros para que, logo de manhã, o sistema tenha sucumbido à elevada procura de que foi alvo.

“A forte afluência fez com que o sistema fosse abaixo e não há dúvida que foi devido à promoção”, disse a porta-voz da CP, Ana Portela, ao PÚBLICO. A responsável adiantou que as vendas estão a decorrer normalmente nas estações e através do Multibanco e que só o site da empresa é que “crashou”.

PUB

“Estamos a fazer todos os esforços para resolver o problema ainda durante o dia de hoje”, disse.

A CP anunciou ontem uma promoção, a vigorar entre 5 e 15 de Janeiro, que inclui descontos de 40% na compra antecipada de bilhetes para os comboios Alfa Pendular e Intercidades para todos os destinos e classes.

Além disso, disponibiliza mil lugares por semana a 13,50 euros em cinco comboios entre Lisboa e Porto bem como um conjunto de descontos que permitem viajar no Intercidades entre Santa Apolónia e S. Bento por cinco euros.

Há ainda viagens com preços aliciantes desde Lisboa para Coimbra (quatro euros), Aveiro (4,5 euros), Guimarães (5,5 euros), Braga (5,5 euros), Guarda (4,5 euros) e Covilhã (3,5 euros). O Alentejo ficou de fora da promoção, mas o Algarve está a 4,5 euros de Lisboa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As viagens terão de ser efectuadas entre 14 de Janeiro e 14 de Março e os bilhetes promocionais não são reembolsáveis, embora possam ser revalidados para outra data.

Com as vendas online em baixo, é expectável uma forte afluência às bilheteiras durante a tarde de hoje, que já de si é elevada às sextas-feiras.

Se vai viajar de comboio, deve ir cedo para a estação a fim de enfrentar as filas de espera ou tente comprar no Multibanco.

PUB