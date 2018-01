Antes da explicação do "fenómeno" do derby de Liverpool, destaque para o embate do Manchester United, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Inglaterra. Depois de conquistar a Taça da Liga no primeiro ano ao comando do United, José Mourinho enfrentava o segundo classificado do Championship, que bateu por 2-0, com golos de Jesse Lingard (84’) e Romelu Lukaku (90’).

O Derby County apresentou-se em Manchester com ambições que acabou por justificar, vendendo cara a derrota... especialmente depois de um susto inicial, em lance desperdiçado por Rashford. Recompostos, os comandados de Gary Rowett criaram inesperadas dificuldades aos “red devils”, forçando Romero a intervenções apertadas. Mourinho começava a desesperar quando Lingard, a seis minutos dos 90 regulamentares, desfez a igualdade, competindo ao belga Lukaku encerrar definitivamente a questão em noite de muitas dificuldades.

Em Liverpool, o duelo entre os “reds” — com o melhor jogador africano de 2017, o egípcio Mohamed Salah, na bancada — e o vizinho e rival Everton foi intenso, muitas vezes a roçar o limite da dureza. O número 10 dos “toffees”, Wayne Rooney, abriu as hostilidades com uma entrada à margem das leis, acabando condicionado pelo amarelo recebido aos 7’. O Liverpool não se deixou intimidar e terminou a primeira parte em vantagem, na sequência de um golo de James Milner (35’), de penálti, a punir falta de Holgate sobre Lallana. Vantagem que o Everton anulou por Gylfi Sigurdsson (67’), a complicar as contas dos homens da casa.

A solução estava, porém, reservada para o final, quando o holandês Virgil van Dijk, defesa-central contratado neste defeso ao Southampton por 84,5 milhões de euros, resolveu pagar a “dívida” de gratidão com o golo decisivo (2-1), obtido precisamente ao minuto 84, convertendo a quantia dispensada pelo Liverpool à razão de um milhão por minuto disputado até ao momento que coroou o jogo de estreia.

Em Itália, a Fiorentina recebeu o Inter de Milão, para a 20.ª jornada da Série A, com a Udinese ao alcance, depois do empate da formação de Udine no reduto do Chievo. Com os portugueses João Cancelo e João Mário no “onze” , os milaneses tentavam encurtar distâncias para os três primeiros e iludir a perseguição de AS Roma. Mauro Icardi (55’) fez o golo do Inter na sequência de um livre marcado por Cancelo, mas a recarga do argentino a uma primeira defesa de Sportiello foi insuficiente para os de Milão, que permitiram o empate aos 90+1’, por Simeone (1-1).

