Numa nave chamada The Nightflyer, oito cientistas viajam pelo espaço para encontrarem e estudarem uma espécie alienígena chamada volcryn. Mas há algo que corre mal e a viagem torna-se violenta. É esta a premissa de Nightflyers, uma novela que George R. R. Martin, hoje mais conhecido como o criador da saga literária A Guerra dos Tronos, escreveu em 1980 e publicou na revista Analog Science Fiction and Fact, tendo depois sido expandida no ano seguinte. Em 1987, deu um filme realizado por Robert Collector, que abandonou a produção, e agora será uma série do Syfy.

PUB

Já tinha sido anunciada antes, mas agora está mesmo confirmada uma temporada da série, segundo avançou a Variety esta quinta-feira. Martin, que tem um contrato de exclusividade com a HBO para supervisionar o que Dan Benioff e D.B. Weiss fazem com A Guerra dos Tronos – cuja oitava e derradeira temporada só chega em 2019 –, não vai estar directamente envolvido na produção. A isso também ajuda o facto de estar a acabar The Winds of Winter, um livro novo dessa saga, há algum tempo.

A notícia fala do elenco, que incluirá Gretchen Mol, de Boardwalk Empire, Eoin Macken, de O Gerente da Noite, David Ajala, de Ascensão de Júpiter, Sam Strike, da telenovela britânica EastEnders, Brían F. O’Byrne, nomeado para um Emmy para Mildred Pierce e Jodie Turner-Smith, que apareceu em True Blood e tem feito pequenos papéis em filmes e séries.

PUB

Turner-Smith é um golpe de casting que muito agrada a Martin, que escreveu em Dezembro na sua conta de LiveJournal que, ao contrário do que tinha acontecido no filme de 1987, a personagem que a actriz encarnará, Melantha Jhirl, será interpretada por uma pessoa negra. Foi assim que ele a escreveu originalmente, mas foi transformada em branca pela produção do filme.

Robert Jaffe, que escreveu e produziu o filme de 1987, será produtor desta nova série, que será escrita e produzida executivamente por Jeff Buhler, autor do guião do episódio-piloto que em 2008 escreveu o filme de terror O Comboio dos Mortos, e Daniel Cerone, que trabalhou em séries como The Blacklist ou Dexter.

PUB