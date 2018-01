Na sua autobiografia Experiência, o escritor Martin Amis conta que o pai, o também escritor Kingsley Amis, encarava a escrita produzida por mulheres como qualquer coisa da ordem do oculto, mais um movimento do tipo “vorticismo” à la Edgar Allen Poe do que propriamente literatura. Talvez por isso nunca tivesse olhado com a devida atenção para o talento da sua segunda mulher, madrasta de Martin, o adolescente a quem ela um dia deu a ler Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, a obra que o despertou para a literatura e o transformou num leitor voraz.

Admirada por autores como Hilary Mantel, Julian Barnes e o próprio enteado que se referiu a ela como a mais interessante escritora da sua geração, a par com Iris Murdoch, Elizabeth Jane Howard teve uma carreira subestimada em parte pelo modo como as mulheres da sua geração eram vistas no mundo literário, resultado de uma sociedade que encarava a educação feminina como uma excepção. Primeiro estavam os homens. No entanto, Jane — nome pelo qual era tratada — demorou muito a sair do tal espaço semi-oculto destinado à grande maioria das mulheres que escreviam. Mulheres escrevem, sobretudo, para outras mulheres, parecia acreditar também Kingsley Amis; apesar da admiração confessa por Iris Murdoch ou pela própria Jane, nunca foi efusivo nesse entusiasmo. O filho Martin brincou com isso, lembrando que também Nabokov se dizia um homossexual em matéria de gostos literários.

Os Anos da Inocência Autoria:Elizabeth Jane Howard

(Trad. Elsa T. S. Vieira)

Edições Asa

Talvez isso explique em parte a sombra em que Elizabeth Jane Howard se manteve na chamada literatura séria até morrer, aos 90 anos, em 2014. Hilary Mantel, outra escritora britânica, autora de um dos mais envolventes textos que incitam à leitura de Howard, publicado no Guardian em 2016, defende essa tese: os romances de Jane eram de uma mulher e a opinião geral era que mulheres escreviam para mulheres. E assim, no entender da autora de O Livro Negro (Civilização, 2013), a crítica desprezou aquilo que fazia de Howard uma escritora singular: a elegância, a inteligência e o humor com que falava do desajuste, da frustração, da desobediência — objectiva ou inconsciente — à norma. Na sua vida pessoal havia material para alimentar esse filão literário do desacerto.

“Os romances são para mostrar às pessoas como são outras pessoas “, disse Howard numa entrevista ao Guardian em 2014, pouco antes de morrer, com 60 anos de carreira e 18 livros terminados. E continuava: “É a única maneira de escrever. Eu não seria boa em desconstrução. Não tive muita educação. Então tive eu que fazer isso, lendo para me educar. A minha família nunca pensou em me mandar para a universidade. Na minha geração, a maioria das meninas não foi”. Nesta passagem, no fim da sua vida, ela explicava um percurso acidentado feito da obstinação em não se acomodar ao que se esperava de uma mulher da sua condição: casar e cuidar da casa. Na adolescência podia ter sido ela a manifestar o medo verbalizado por uma das suas personagens, Louise Cazalet, de 14 anos: “somos obrigadas a viver vidas inúteis...”

Louise é uma das mulheres de Os Anos da Inocência, primeiro livro do quarteto Crónicas da Família Cazalet, a obra que a celebrizou já na última etapa da sua vida e a primeira da autora a ser publicada em Portugal, pela Asa.

Como quase todos os livros de Elizabeth Jane Howard, há neste muito de autobiografia e influência da que foi a sua maior inspiração: Jane Austen. A profundidade das personagens femininas, o modo de narrar ou aceder ao íntimo dos outros sem pretensão moralista, valorizando o detalhe quotidiano; ou mostrando o tédio, a angústia ou a nostalgia através da encenação de gestos, ambientes, usando o humor para desmontar a pretensão humana. Ao fazer isto, ilumina tanto a sua própria rebelião contra o papel da mulher, como denota a submissão a que por vezes cedeu. Sobretudo nos anos em que sendo mulher de alguém, como a própria disse, incapaz de estrelar um ovo, tinha de cuidar de uma grande casa sempre cheia de gente, a casa de Amis. Ela acabou assim num papel secundário que não quis mas que alimentou. Parte da contradição que a define, ou da insegurança, vontade de ser amada, volatilidade e uma coisa que para ela era maior do que a literatura: o amor romântico. Kingsley Amis terá sido a junção perfeita, à partida.

A relação de Elizabeth Jane Howard e Kingsley Amis nasceu na literatura e foi-se alimentando dela, mas nos vinte anos em que durou Elizabeth Jane escreveu na sombra do marido. Ele conheceu-a era casado com Hillary — Hilly —, e também nas palavras de Martin, Kingsley apaixonou-se de forma fulminante por Elizabeth no Outono de 1962, apesar nunca deixar de amar Hillary, a mãe dos seus três filhos. De Hilly, Philip Larkin, grande amigo de Kingsley, disse ser a mulher mais bonita que jamais havia visto. Jane era também uma beldade. Nesse Verão Kingsley e ela envolveram-se intensamente.

Dois anos depois casaram. Ela tinha 29 anos, dois casamentos e quatro livros publicados. Entre eles, The Long View, considerado por muitos um dos grandes romances da segunda metade do século XX em Inglaterra. As suas ambições literárias eram tão evidentes quanto as de Kingsley, e cedo não faltaram elogios à elegância da sua prosa. A crítica via-a como uma romancista séria e capaz de agradar a muitos leitores. Como refere Zachary Leader na biografia The Life of Kingsley Amis (2006), a mesma definição — seriedade e aptidão comercial — aplicava-se ao autor de Gosto Disto Aqui ou A Sorte de Jimmy.

É aí, na biografia do marido, que encontramos uma das descrições mais condensadas de Jane Howard. “Ela era conhecida de um público alargado por aparecer frequentemente na rádio e na televisão, onde fazia entrevistas e crítica [literária]. Charmosa, divertida e extremamente bonita, maçãs do rosto salientes, longos cabelos loiros, pernas bem torneadas, Jane conseguia ser imperial e arrogante, quase sempre, explica agora, devido à sua timidez”, escreve Leader, contando que à data ela vivia o fim de um casamento infeliz, depois de ter tido casos, quase sempre com homens casados, entre os quais os escritores Arthur Koestler, Cecil Day-Lewis ou Roman Gary. Leader recorre neste ponto às memórias da escritora, recuperando confissões como a sua convicção de ser incapaz de fazer despertar o tipo de amor que tanto deseja ou alimentá-lo. Ela atribui essa espécie de inadequação à relação com a mãe de quem nunca teve o que realmente queria. E cita-a: “o tipo de afecto acima da crítica que transcende os contratempos do dia-a-dia, as discussões ou coisas erradas que eu fazia.”

Quando escreveu essas memórias, e olhando a mãe a uma grande distância temporal, Jane Howard admite o esforço que ela fez para a amar, mas também a sua incapacidade de renunciar à crítica sempre que se tratava da filha. Tinha uma ideia de decência e de dever que queria passar. Acabou por lhe dizer, era Jane muito nova, que o sexo era a parte mais desagradável do casamento.

As palavras ecoaram em Jane quando, adolescente, o pai a passou a tratar não como uma criança, mas como uma mulher que se deseja: tentou beijá-la várias vezes, apalpava-a, tentava persuadi-la a ter um tipo de afecto que provocava vergonha e repulsa na filha. Sexo, para Jane, era qualquer coisa demoníaca da qual tinha de aprender a defender-se, mas que sabia estar relacionada com o tal amor que desejava. Muitas das suas personagens vivem esse dilema. Qual o papel no casamento, na sociedade? Não ser infeliz, princípio que muitas mulheres adoptavam para a vida, parecia-lhe insuficiente. Jane Howard não se cansou de o pôr na sua literatura depois de ter tentado isso na vida. “Os sinais que fui recebendo dos meus pais eram de que o sexo ou qualquer coisa relacionada com o corpo era nojenta, e o sexo de qualquer forma explicita era horrível. Isso influenciou os trinta anos seguintes da minha vida”, conta ainda no tremendamente franco Slipstream: a Memoir (2002).

Jane parecia querer provar o contrário das mensagens que foi recebendo dos pais. Quis ser actriz, casou cedo, deixou o primeiro marido e a filha de três anos, Nicole, nascida numa noite de bombardeamentos em Londres na II Guerra Mundial. Aí para se dedicar em exclusivo à literatura. Foi nessa altura, depois de um atitude que classifica como “egoísta”, mas necessária, que publicou o primeiro romance, The Beautiful Visit (1950). Enquanto isso, para se sustentar, foi secretária, fazia revisão de textos, era modelo da Vogue. Em 1956 publicou The Long View, o segundo romance e com ele veio o tal reconhecimento público. Hilary Mantel refere-se a esta fase criativa de Howard como “efervescente”, e de um talento que parecia “imparável”. Teria sido? Secretamente ou não ela perseguia ainda com mais afinco o amor romântico.

Voltou a casar, mas não conseguiu suportar mais de um ano um segundo casamento. No início dos anos 60 conheceu Kingsley Amis, um ano mais velho, e ele apareceu-lhe como uma espécie de salvador. Eram dois nomes bem sucedidos nas respectivas carreiras literárias e tinham outro aspecto em comum: um e outro usavam a autobiografia de forma clara na escrita. Mas entre eles, Elizabeth foi quem consumou melhor esse contágio directo da biografia na obra.

Foto A escritora no Festival de Edimburgo quando lançou as suas memórias, Slipstream, que datam de 2002 Colin McPherson/Corbis via Getty Images

A saga

Nasceu em Março de 1923 numa família da classe média alta inglesa. O pai era um herói da I Guerra Mundial, negociante de madeiras; a mãe, uma aspirante a bailarina clássica que passou por companhias em Roma e Paris. A perspectiva de uma vida estável numa família de uma classe superior fez a mãe deixar o sonho para casar, ter filhos, mais dinheiro, acesso a uma vida social que antes lhe era barrada. Tudo isto está na base da intriga da saga com cinco volumes que Elizabeth Jane Howard escreveu já separada de Kingsley Amis, depois de um casamento que se arrastou, e a transformou numa escritora comercialmente bem sucedida.

A separação aconteceu em 1982, e em 1990 saia Os Anos da Inocência. É a narrativa de uma família da classe média alta a viver entre Londres e o campo inglês nos anos que precedem a II Guerra Mundial. Arranca no Verão de 1937 e com a aparente tranquilidade do Sussex a esconder o lado mais negro e íntimo de cada um dos seus habitantes. Nada mais do que a família da própria Jane aqui ficcionada. São os Cazalet.

Não um narrador em particular. A narrativa é construída numa sucessão de vozes que desfilam e montam a teia do que se assemelha ao argumento de uma série televisiva actual; uma saga familiar de inspiração austeniana que percorre, nos cinco livros, uma década da família Cazalet. Foi adaptada à rádio e à televisão. Deu a Howard o dinheiro e a popularidade a que nenhuma das suas obras anteriores chegou sequer perto. Foi isso que levou Mantel a escrever. Se gostam das Crónicas da Família Cazalet experimentem ler as obras iniciais, sobretudo The Long View, para apreenderem o talento de Howard.

É um texto em defesa de quem Hilary Mantel considera uma escritora maior, capaz de escrever a saga Cazalet por dominar a oficina da escrita como poucos. “São romances panorâmicos, expansivos, intrigantes como a história social e generosos na narrativa”, diz Mantel sobre as Crónicas. Veja-se o início do parágrafo que apresenta Rachel Cazalet, única filha de Brig e Duquy, os chefes da família. É 1937, em Holmes Place, uma velha mansão meio gótica no Sussex, muito semelhante à casa dos verões em família na infância de Elizabeth Jane Howard. Estão para chegar os outros três filhos dos Cazalet, com as respectivas mulheres, crianças e criados e uma série de fantasmas invisíveis para o leitor neste acordar de Rachel.

“Rachel Cazalet acordava sempre cedo, mas no Verão, no campo, acordava com as galinhas. No silêncio que se seguiu, bebeu uma chávena de chá da garrafa-termo que tinha ao lado da cama, comeu uma bolacha Maria, leu mais um capítulo de Sparkenbroke, que era bastante intenso, pensou, embora bem escrito, e depois, quando a claridade cinzenta da alvorada começou a invadir o quarto (dormia com as cortinas abertas para apanhar o máximo de ar fresco), fazendo com que a luz do candeeiro na sua mesa-de-cabeceira parecesse de um amarelo sujo — quase esquálido —, apagou-o, saiu da cama, enfiou o roupão de lã e os chinelos disformes (era extraordinário como acabavam sempre todos com a mesma forma) e percorreu silenciosamente os corredores largos e tranquilos, até descer os degraus que levavam à casa de banho.”

Uma longa descrição sobre uma mulher solitária que pode ser posta em contraste com a brevidade com que dá a conhecer a relação entre marido e mulher numa sociedade marcadamente vitoriana. “Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele pousou a boca, delimitada na orla superior pelo bigode eriçado, sobre a dela. Após um momento disto, ela levantou a camisa de dormir e ele entrou nela.”

A ideia da saga surgiu de uma conversa com Martin Amis. Depois de se separar de Kingsley, ela convidou o enteado para uma bebida. Precisava de arrancar com um projecto. Tinha duas hipóteses: fazer uma espécie de actualização de Sensibilidade e Bom Senso — outra vez Jane Austen — ou escrever uma saga familiar, baseada na sua própria experiência, em vários tomos. Ele aconselhou-a a escrever a saga. E o que era para ser uma trilogia estendeu-se a um quarteto e finalmente a uma saga completada pouco tempo antes da morte de Howard. Começa com este Os Anos da Inocência, seguem-se Marking Time, Confusion, Casting Off e, quando o quadro parecia fechado, com outros livros pelo meio, entre elas as memórias, publica All Change em 2013. A intenção era falar de uma sociedade marcada pela guerra não através das batalhas, mas do modo como a guerra interfere com o quotidiano, o trauma e o medo privados e as suas repercussões.

O conjunto da obra cruza drama familiar, romance histórico, crónica de costumes embrulhado no olhar curioso e arguto de Howard, uma “feminista feroz”, como chegou a falar de si, pela insubmissão. Pela procura da realização na literatura.

E aqui voltamos a Hilary Mantel. Ela explica porque ensina e insiste em recomendar Howard aos seus alunos. “Devido a todo o seu sucesso tardio, e talvez por causa disso, o trabalho de Howard é mal compreendido. As suas virtudes são a construção imaculada, a observação impecável, a técnica persuasiva mas inexorável. [Os seus romances] podem não trazer barulho ao mundo, mas todo escritor pode aprender com eles.”

