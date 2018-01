Oitenta e três empresas portuguesas de têxteis-lar levam na próxima semana à feira Heimtextil, em Frankfurt, Alemanha, “o que de melhor se faz” num sector em que Portugal é dos países “mais reconhecidos e prestigiados internacionalmente”, revela a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (APT).

Durante o evento, a comitiva portuguesa receberá a visita do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, na manhã do primeiro dia – o certame decorre de terça a sexta-feira e é considerado “a mais importante feira internacional de têxteis-lar”, com um total de 2965 expositores e 69 mil visitantes profissionais em 2017.

Além das presenças individuais das várias empresas portuguesas na feira, as “grandes tendências para ‘vestir’ a casa em 2018” estarão em exposição no Fórum de Tendências The Portuguese Home Tex’Style, onde participam 26 marcas portuguesas numa iniciativa liderada pela Associação Selectiva Moda, no âmbito do projecto de internacionalização From Portugal.

Após um interregno de três anos, a empresa A.Ferreira & Filhos SA regressa ao mercado alemão, destacando entre as propostas que leva à feira “o produto eco friendly”, que o responsável comercial da empresa, Noel Ferreira, diz ser actualmente “uma tendência”. Já a empresa Domingos de Sousa, que tem hoje na Alemanha um dos seus principais destinos de exportação, desde 1999 que participa nesta feira, dará destaque às “toalhas jacquard multicoloridas, complementadas com artigos mais sóbrios e lisos, com predominância na estrutura”.

“Esta é a feira têxtil mais importante do mundo”, considera Duarta Frutuoso, do departamento de exportação da Fateba, empresa portuguesa que na Heimtextil vai apostar “nas toalhas de mesa e nos panos de cozinha jacquard em 100% algodão e 100% linho”.

Na mesma linha, Juliana Almeida, da Micasaestucasa, aponta a Heimtextil como “a mais prestigiada feira internacional” do sector, na qual a presença da empresa “é indiscutível”, sendo que este ano o destaque vai para “a roupa de cama, banho e mesa, com a novidade de uma gama de criança”.

“Este certame não é uma feira local, mas global, pelo que é absolutamente fundamental a presença em qualquer estratégia comercial”, corrobora o director comercial da especialista portuguesa em felpos Neiper. Salientando a importância deste mercado para a marca, o responsável adianta que irá levar a Frankfurt “toalhas de casa de banho com novas técnicas e novas tendências de cores e desenho”.

Já a marca Piubelle ruma à Alemanha com propostas de novas “texturas, jacquards lavados, produtos orgânicos com certificação GOTS e novos métodos de acabamento”, justificando a directora comercial Joana Liberal a aposta nesta feira com “a possibilidade de reunir com clientes actuais e potenciais do mundo inteiro para apresentação da nova colecção e de novas técnicas”.

“Esta é uma das feiras mais importantes do têxtil-lar e decoração, sendo uma referência incontornável do negócio onde operamos, com interferência em todos os mercados mundiais, pelos compradores que estão presentes em Frankfurt”, sustenta, por sua vez, Rafaela Ferreira, da Têxteis Penedo.

Promovido pela Selectiva Moda e pela ATP para “promover a internacionalização das empresas portuguesas da área da moda”, o Fórum de Tendências The Portuguese Home Tex’Style insere-se no projecto From Portugal, co-financiado pelo Portugal 2020 no âmbito do Compete 2020 - Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com um montante de apoio elegível de cerca de 12 milhões de euros, dos quais quase 6,7 milhões são provenientes da União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

