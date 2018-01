Madeline Anello-Kitzmiller, uma jovem neozelandesa de 20 anos que se tornou protagonista involuntária de um vídeo viral em que reage a murro a um acto de assédio sexual num festival de música, regressou às redes sociais para defender as suas acções depois de ter sido alvo de críticas. “Os meus seios não são brinquedos sexuais, não são um convite", disse.

No primeiro vídeo, onde o incidente é registado, Madeline surge em topless, com os seios cobertos apenas por purpurinas, quando é apalpada por outro espectador do festival. A jovem mulher age instantaneamente, vai ao encontro do abusador e acaba por agredi-lo. Essa acção dividiu opiniões, com alguns comentadores a criticarem a neozelandesa. "Estava a pedi-las" ou "era o que merecia" marcava o tom de algumas reacções, sugerindo-se que a nudez justificaria actos de assédio.

Depois do incidente, ocorrido no final de Dezembro de 2017, Madeline veio pronunciar-se publicamente pela primeira vez, através de um vídeo na sua página de Facebook. Reagindo aos comentários, a neozelandesa encoraja as raparigas a defenderem-se deste tipo de assédio. “Os meus seios não são brinquedos sexuais, não são um convite”, diz. “É muito decepcionante que algumas pessoas pensem que aquilo que nós vestimos está relacionado com aquilo que nós queremos”, criticou.

Madeline explica que o motivo para a sua reacção foi o facto de já ter sofrido outro episódio de abuso sexual numa discoteca. E que a sua exposição não pode justificar as acções dos abusadores.

Não sendo uma figura pública, Madeline acabou por ser apanhada num debate que ultrapassa fronteiras. Nas redes sociais e na imprensa, o tema do assédio sexual tem estado em cima da mesa de forma permanente desde que, em Outubro, começou a surgir uma torrente de acusações de assédio e de abuso sexual contra um dos mais poderosos produtores de Hollywood, Harvey Weinstein.

Desde então, dezenas de outras figuras públicas, incluindo nomes do cinema, do jornalismo ou do desporto, entre outras áreas, têm sido alvo de denúncias idênticas. E com essas acusações, o debate tem passado também em torno do que pode ser definido como abuso e se as circunstâncias importam. Madeline, uma jovem que era anónima até há poucos dias, dá agora a sua resposta: não existem desculpas para assediar.

Texto editado por Pedro Guerreiro

