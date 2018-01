Com um look inspirado na década de 1970, a actriz Jessica Chastain reafirmou a sua opinião sobre a igualdade no local de trabalho envergando uma t-shirt com as palavras "Times's Up", o nome do movimento que junta outras actrizes como Reese Witherspoon, America Ferrera ou Eva Longoria, ou a produtora Shonda Rhimes de Anatomia de Grey, na defesa da igualdade de género.

Foto DR

Foi com este visual discreto, mas afirmativo que a actriz saiu do programa Jimmy Kimmel Live onde marcou presença para promover o filme Jogo da Alta Roda. Durante a entrevista, a actriz falou sobre as festividades natalícias e como foram passadas em Itália, junto dos sogros. Como a família de Chastain não fala italiano e a do marido também não se entende com o inglês, foram umas festas sossegadas, disse. Basicamente os sogros odeiam-na, brincou a actriz.

Segundo o Mail online, a actriz doou 50 mil dólares (41 mil euros) ao movimento Time's Up com o objectivo de ajudar em termos legais vítimas de abuso ou assédio sexual no local de trabalho.

Recorde-se que a actriz foi das primeiras a dar a cara pela decisão de vestir de negro na cerimónia dos Globos de Ouro que vai decorrer no próximo domingo. Esta decisão pretende ser um protesto contra o assédio na indústria cinematográfica.

