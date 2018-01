Há histórias simultaneamente trágicas e comoventes. É o caso do casamento de David e Heather Mosher, que a 23 de Dezembro de 2016 recebeu duas notícias que a deixaram de espírito dividido: primeiro, foi-lhe diagnosticado um cancro da mama; depois, foi pedida em casamento por David. Casaram-se praticamente um ano mais tarde casaram, horas antes de Heather morrer com a mesma doença que a acompanhou ao longo de todos os preparativos.

A história aconteceu em Hatford, no estado norte-americano do Connecticut. “Eu disse a mim próprio: ela precisa de saber que não vai seguir por este caminho sozinha”, afirmou David à televisão local WFSB, recordando o pedido de casamento um ano e meio depois de ter conhecido Heather.

Alguns dias depois deste momento, souberam que o cancro de Heather era pior do que se pensava e era do tipo mais agressivo. Em Setembro de 2017 já o tumor se tinha espalhado por quase todo o corpo da mulher, o que a obrigou a ser internada no hospital.

O casamento, que estava marcado para 30 de Dezembro teve de ser adiantado para dia 22 por conselho dos médicos, que receavam que Heather não resistisse tanto tempo. E assim foi: na capela do hospital de St. Francis, em Hatford, celebrou-se o casamento. Dezoito horas depois, Heather morreu.

“Venceu-o [o cancro] porque viveu mais tempo do que alguém pensou que conseguiria viver e venceu-o porque conseguiu que cumpríssemos o sonho de nos casarmos. É a pessoa mais forte que conheci”, disse David.

