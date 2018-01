O deputado social-democrata Carlos Abreu Amorim, que é também vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, vai deixar todos os grupos de trabalho a que pertence na Assembleia da República. "Com isto tudo [a polémica do processo de aprovação da lei do financiamento dos partidos], os grupos de trabalho acabaram", disse Carlos Abreu Amorim.

O deputado comunicou essa intenção ao presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a mesma a que pertence o grupo de trabalho do Financiamento dos Partidos e das Campanhas Eleitorais. "Retiro-me do grupo de trabalho da eutanásia e não integrarei mais nenhum grupo de trabalho até ao fim do mandato", disse Carlos Abreu Amorim, recusando adiantar qualquer justificação apesar do pedido do presidento, o deputado socialista Pedro Bacelar de Vasconcelos.

"Quando um grupo de trabalho desta Assembleia é tido como um grupo secreto, onde se fazem coisas à socapa, como um instrumento de secretismo (...) então é melhor não participar em nenhum", afirmou, com alguma irritação, o deputado ao PÚBLICO e à Lusa, à saída da reunião. E repetiu que "os grupos de trabalho acabaram".

