O Departamento de Estado norte-americano anunciou nesta quinta-feira que vai congelar a maioria dos fundos de apoio de segurança destinados ao Paquistão, por considerar que aquele país faz pouco para combater as redes de terrorismo a operar no seu território. Os Estados Unidos entendem que é a partir do Paquistão que se preparam os actos de violência que se alastram pelo Afeganistão.

PUB

A medida foi anunciada aos jornalistas pela porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, que não especificou, no entanto, os montantes a serem suspensos, afirmando apenas que será um valor significativo, cita a comunicação social norte-americana.

A Administração Trump tinha já adiado o envio de 255 milhões de dólares para a assistência na segurança até que o Paquistão avançasse para acções práticas na luta contra o terrorismo.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No entanto, podem existir algumas áreas que escapam ao congelamento decidido pelos EUA: “Pode haver algumas excepções que sejam decididas caso a caso se forem críticas para o interesse da segurança nacional [norte-americana]”, explicou Nauert.

Segundo o New York Times, os EUA enviaram para o Paquistão mais de 33 mil milhões de dólares (quase 27,5 mil milhões de euros) para este tipo de assistência desde 2002.

Além desta decisão relativamente ao financiamento, o Departamento de Estado colocou o Paquistão numa lista especial de vigilância por aquilo que considera serem graves violações da liberdade religiosa em curso naquele país.

PUB