O incêndio que deflagrou nesta quinta-feira na garagem de um prédio na rua de São Bartolomeu, em Valongo, afectou com maior gravidade um dos três blocos constituintes do edifício habitacional, o que levou à retirada de mais de 100 pessoas do prédio, que não puderam pernoitar nas suas residências.

Ao PÚBLICO, o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Valongo Bruno Fonseca explicou que a medida foi tomada em conjunto com a Protecção Civil devido ao “estado debilitado das vigas e dos pilares do bloco, que enfraqueceram devido às altas temperaturas das chamas”. Para além disso, o fumo espalhou-se pelos cinco andares do bloco. “Os residentes podem entrar nas suas casas para tirarem o que for necessário, mas não podem permanecer no interior do prédio durante muito tempo nem passar cá a noite”, reforçou.

O regresso só acontecerá quando forem realizadas as obras de requalificação dos apartamentos, o que pode fazer com que sejam mais as noites passadas fora de casa.

Quase todos os habitantes do bloco recorreram a amigos e familiares para pernoitarem nas suas casas, mas três pessoas (uma mãe e o seu filho e ainda um homem que vive sozinho) tiveram de pedir realojamento à câmara.

No entanto, houve quem não quisesse dormir noutra casa que não a sua: “A minha mulher trabalha aqui, e não temos como ir para outro lado porque temos o carro bloqueado”, contou José Maria Sousa. O residente, que mora no primeiro andar daquele bloco, disse ter dado conta do incêndio “por causa do fumo e do cheiro”, e assegurou não ter ouvido “nenhuma explosão”. Mas a vontade de José Maria Sousa choca com as ordens dadas pelas entidades presentes no local do incêndio: para além das intruções dos bombeiros e da Protecção Civil, também a PJ impediu a entrada dos residentes dos três blocos na garagem, onde, durante a tarde desta quinta-feira, foram realizadas as “perícias necessárias para averiguação das causas do incêndio”. Até ao final desta tarde, essa investigação ainda não tinha sido terminada, adiantou fonte da PJ ao PÚBLICO.

Sem água, luz e esgotos

O incêndio causou danos nos três blocos, mas foi no conjunto de apartamentos evacuados que as chamas levaram ao corte no abastecimento de água, electricidade e saneamento. “Os danos maiores foram causados na laje de cobertura deste bloco”, complementou Delfim Cruz, da Protecção Civil de Valongo, acrescentando que a “porta de corta-fogo do quinto andar estava aberta”, o que ajudou a espalhar o fumo.

Nos outros dois, “os canos de saneamento derreteram”, afirmou Mário Rodrigues, do condomínio dos apartamentos. Os moradores desses blocos não puderam utilizar as torneiras ou as casas-de-banho das suas casas uma vez que, com os canos estragados, a água escorreria pelas paredes da garagem. Mário Rodrigues adiantou ainda já terem sido contactados construtores civis para se realizarem as obras necessárias nos três blocos, mas a empreitada só poderá ser iniciada quando a PJ der por terminada a investigação no local.

Ainda que a entrada na garagem estivesse bloqueada e proibida, houve quem conseguisse tirar os seus carros, cobertos de cinza, e saísse do local. Fonte da PJ explicou que, “apesar de tudo estar interdito, não existem polícias suficientes para estar em todo o lado”. O trabalho da força policial também passou pela recolha de dados — “a matrícula e o nome do proprietário” — para identificação dos veículos.

Nem só os habitantes do prédio foram afectados já que também os estabelecimentos comerciais situados no rés-do-chão tiveram de fechar, apesar de terem electricidade. Lília Silva e Paula Sousa, proprietárias de um salão de cabeleireiro, contaram que o estabelecimento “não tem água, pelo que não faz sentido abrir”. O mesmo aconteceu no café vizinho, onde também nada corria nas torneiras.

Foram assistidas 15 pessoas no local pelas equipas médicas do INEM, e sete foram transportadas para o Hospital de S. João, no Porto, avançou o comandante dos Bombeiros de Valongo. Ao todo, foram mobilizados 49 operacionais e 19 viaturas, para além dos membros da PSP, EDP, membros da Protecção Civil, e profissionais que prestaram apoio psicológico.

