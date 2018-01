O avançado argentino Luciano Vietto, que era pretendido pelo Sporting, vai jogar até final da presente temporada no Valência, confirmou oficialmente o clube espanhol na sua página oficial.

"O Valência chegou hoje a um acordo total com o Atlético de Madrid (...) para a cedência até 30 de Junho de 2018, com opção de compra, do avançado argentino Luciano Vietto", divulgou o clube "che", em comunicado.

O clube em que alinham os portugueses Gonçalo Guedes e Ruben Vezo e ainda os ex-benfiquistas Garay e Rodrigo adiantou que "o jogador será apresentado na tarde de hoje aos meios de comunicação social" na cidade desportiva do Valência.

O Atlético de Madrid, por intermédio do seu dirigente Gil Marín, chegou a confirmar um acordo com o Sporting para a cedência do argentino, de 24 anos, aos "leões", também por empréstimo, mas Luciano Vietto preferiu o Valência.

"Estou muito contente, tinha muita vontade de chegar a Valência. Tinha vontade de vir, falei com o treinador (Marcelino Toral) e o seu telefonema foi muito importante", disse Vietto, na quarta-feira, à chegada à cidade.

