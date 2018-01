O sérvio Sinisa Mihajlovic foi nesta quinta-feira afastado do comando técnico do Torino, poucas horas depois de o clube ser eliminado nos quartos-de-final da Taça de Itália pelo rival Juventus (2-0).

"O Torino comunica que exonerou Sinisa Mihajlovic do cargo de treinador da primeira equipa. Agradecemos a Sinisa e à equipa técnica o comprometimento e paixão demonstrados ao longo destes 18 meses", explicou a direcção do clube, em comunicado.

A equipa, 10.ª classificada na Série A, não vence há três jogos, numa sequência em que empatou com o SPAL (2-2) e com o Génova (0-0), em jogos do campeonato, e foi eliminada da Taça de Itália no derby de Turim.

