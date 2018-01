No 16.º episódio do podcast Jogo Limpo, o comentador de arbitragem do PÚBLICO, Jorge Faustino, aborda os principais lances que marcaram os jogos da 16.ª jornada do campeonato.

PUB

Em Santa Maria da Feira, o FC Porto isolou-se no topo da tabela classificativa, mas os "dragões" terminaram o jogo a contestar a arbitragem liderada por Fábio Veríssimo, falhando inclusivamente a conferência de imprensa depois do encontro.

Na Luz, houve um derby intenso entre Benfica e Sporting que terminou empatado a uma bola. Os "encarnados" conseguiram a igualdade no minuto 90. O jogo, arbitrado por Hugo Miguel, ficou marcado por cinco situações em que há dúvidas sobre se houve mão na bola na área do Sporting e um possível fora-de-jogo no ínicio do lance do golo do Sporting. Será que o juíz de Lisboa decidiu bem?

PUB

A análise está neste novo episódio do Jogo Limpo, o primeiro de 2018.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Subscreva o podcast Jogo Limpo no iTunes, no Soundcloud e nas apps para podcasts. Se gostou, deixe-nos uma classificação.

Descubra mais podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

PUB