Barcelona e Real Madrid deram nesta quinta-feira um passo em frente rumo aos quartos-de-final da Taça do Rei, em Espanha. Os catalães impuseram um empate no terreno do Celta de Vigo, bastando-lhes agora um nulo em Camp Nou, na partida da segunda mão, para se apurarem. Mais fácil ainda foi a tarefa do Real Madrid, que em casa do Numancia, clube do escalão secundário do futebol espanhol, venceu por 3-0, sem precisar, sequer, de recorrer a Cristiano Ronaldo.

Na Galiza, foi o Barcelona a marcar primeiro, numa jogada em que André Gomes, um dos melhores em campo, roubou a bola à entrada da área ‘culé’, lançou o contra-ataque e, já na área contrária, fintou um defesa, cruzando rasteiro para o terceiro golo de José Arnáiz na Taça do Rei (15’).

O Celta ainda empatou, aos 31’, pelo dinamarquês Pione Sisto, num lance de insistência da equipa galega, rematando, com pouco ângulo, para o fundo das redes, na recarga de uma bola ao poste, por Aspas.

Num jogo equilibrado, os catalães podiam ter voltado para a frente do marcador na segunda parte, primeiro num cruzamento de Nelson Semedo, também titular, que Denis Suárez desperdiçou, e depois num remate à barra de Busquets.

Do outro lado, tanto Gómez como Aspas testaram os reflexos do holandês Sisto, mas o encontro terminou empatado, já depois do francês Dembélé, de fora por lesão há três meses e meio, voltar a jogar, aos 72’.

Já o Real Madrid foi a casa do Numancia vencer por 3-0 com golos do galês Bale e Isco, de penálti, respectivamente aos 35 e 89 minutos, e de Borja Mayoral, já no período de compensação.

Zidane optou por descansar as principais estrelas da equipa, entre elas Cristiano Ronaldo, dando minutos aos menos utilizados, mas a equipa “merengue” foi sempre superior.

Nos restantes dois jogos de ontem, ambos embates entre equipas do principal campeonato espanhol, o Levante deu a volta em casa do Espanyol e acabou por ganhar 2-1, enquanto marroquino Amrabat, aos 49’, ofereceu o triunfo caseiro ao Leganés, na recepção ao Villarreal.

Em Inglaterra, o Tottenham consolidou, nesta quinta-feira, o quinto lugar da Liga inglesa, ao empatar a um golo com o West Ham, em jogo em atraso da 21.ª jornada da Premier League.

A jogar em casa, o Tottenham viu-se em desvantagem aos 70 minutos, quando o médio espanhol Pedro Obiang rematou, de forma indefensável, à baliza à guarda de Hugo Lloris. Mas a equipa do argentino Mauricio Pochettino reagiu e, aos 84’, o sul-coreano Son Heung-Min rematou de fora da área, também sem hipóteses para o espanhol Adrián.

