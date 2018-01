O ano 2018 começa com o FC Porto isolado na liderança da I Liga após o empate no derby de Lisboa. O Sporting esteve em vantagem na Luz, com um golo de Gelson Martins, mas o risco total assumido por Rui Vitória permitiu aos “encarnados” evitar a derrota no derradeiro minuto. Depois de uma avalanche de oportunidades desperdiçadas, um penálti convertido por Jonas estabeleceu o 1-1 final. Há agora dois pontos a separar os “leões” do líder, e cinco entre o Benfica e a equipa de Sérgio Conceição.

PUB

A eficácia sorriu ao Sporting, que não precisou de criar muitas situações de perigo para inaugurar o marcador. E, por outro lado, virou as costas ao Benfica, que mostrou na Luz um assinalável caudal ofensivo mas tardou em traduzi-lo em golo. Rui Vitória arriscou, arriscou mais e arriscou tudo. Tinha de ser assim, com a equipa reduzida ao campeonato após despedir-se da Liga dos Campeões, da Taça de Portugal, e da Taça da Liga. Os “encarnados” fizeram uma das melhores exibições da temporada, dominaram a segunda parte do início ao fim e conseguiram quebrar a resistência “leonina” nos instantes finais da partida.

Nem Rui Vitória, nem Jorge Jesus surpreenderam nas escolhas iniciais para o derby. Rúben Dias rendeu o lesionado Luisão no Benfica e Battaglia reforçou o meio-campo do Sporting. O pontapé de saída na Luz aconteceu enquanto o FC Porto ia empatando no terreno do Feirense, e os minutos iniciais sem tendência definida reforçavam a ideia de que as duas equipas estavam atentas ao que se passava a norte do país.

PUB

Demorou até ver-se uma situação flagrante de perigo na Luz. E quando isso aconteceu pela primeira vez resultou em golo, com a insistência do Sporting a dar frutos: Acuña (em posição irregular) fez um cruzamento que a defesa do Benfica afastou, mas Bruno Fernandes recuperou a bola e deixou-a em Fábio Coentrão, cujo remate sofreu um desvio em Rúben Dias e foi ter com Gelson Martins. Este cabeceou para o fundo da baliza de Bruno Varela e Hugo Miguel confirmou o golo após a revisão do videoárbitro.

Positivo/Negativo Positivo Krovinovic O melhor do Benfica. Esteve em todos os lances de perigo criados pela equipa de Rui Vitória.

Positivo Jonas Nunca tinha marcado ao Sporting, mas não se cansou de ameaçar e foi ele a evitar a derrota.

Positivo Gelson Martins Adiantou o Sporting e teve nos pés uma excelente ocasião para fazer o 0-2. Negativo Pizzi Foi o primeiro sacrificado quando Rui Vitória arriscou.

Negativo Battaglia Fica associado ao resultado pelo penálti provocado no último minuto do jogo.

Não seria a única vez que a tecnologia seria chamada a clarificar situações de jogo no derby da Luz. Aos 34’, o árbitro solicitou o seu auxílio após um remate de Jonas interceptado por Fábio Coentrão, que tinha o braço afastado do corpo. Contudo, a bola terá batido na cara do lateral esquerdo. Na recarga a esse lance, Krovinovic atiraria aos ferros da baliza de Rui Patrício.

Em vantagem no marcador, o Sporting deixou de criar perigo junto da baliza “encarnada”. Incomodou Bruno Varela num remate de Acuña, que ressaltou em Rúben Dias, e, já perto do intervalo, voltou a ameaçar com Gelson Martins a surgir em excelente posição, após passe de Bruno Fernandes, mas a fazer a bola passar por cima da baliza.

O FC Porto já vencia na Feira, e na Luz o Benfica fazia pela vida. Jardel esteve muito perto do empate, após jogada de Salvio pela direita, mas Piccini estava no sítio certo para evitar o golo. Mais tarde, Krovinovic aproveitou a desorientação da defesa do Sporting, após uma bola que Rui Patrício não segurou, mas o remate sofreu um desvio e saiu.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O segundo tempo teve sentido único: a baliza de Rui Patrício. Rui Vitória arriscou quando substituiu Pizzi por Raúl Jiménez (alterando o sistema táctico para 4x4x2) e os “encarnados” intensificaram a pressão com dois homens na frente. Um remate de Jonas desviado por Coates quase traía Rui Patrício e o brasileiro voltaria a ameaçar, numa bola que terá tocado no braço de Piccini. Tal como nos outros lances, o videoárbitro mandou seguir.

Rui Vitória voltou a arriscar quando abdicou de Fejsa para entrar Rafa, e viu o Benfica semear o pânico na área “leonina”, valendo o corte providencial de William Carvalho, a tirar a bola a Jonas. E, aos 81’, o treinador “encarnado” assumiu o risco total, trocando o central Rúben Dias por João Carvalho. A ousadia iria compensar. A pressão era sufocante e a defesa do Sporting não resistiu à avalanche: Battaglia cortou com a mão um remate desferido por Rafa – Hugo Miguel nem precisou de recorrer ao videoárbitro desta vez – e Jonas, que nunca tinha marcado ao Sporting, assumiu a responsabilidade e conseguiu ludibriar Rui Patrício.

“É a terceira vez que vou jogar na Luz. Ganhei uma, perdi outra. É o desempate”, dizia Jorge Jesus antes da partida. O desempate deu empate, deixando o Sporting a dois pontos e o Benfica a cinco do FC Porto, líder isolado. O ano de 2018 começa assim no campeonato português.

PUB