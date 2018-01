Minuto 19: Golo do Sporting

No início da jogada, as imagens televisivas mostram o pé direito de Acuña a pô-lo em fora de jogo. Apenas a linha virtual, que o VAR não tem, esclarece totalmente.

Minuto 35: Bola na cara de Coentrão

Jonas rematou contra a face de Fábio Coentrão. Ficou a dúvida se a bola teria desviado ou não, posteriormente, no braço direito do sportinguista que está em posição de ganhar volumetria. Benefício da dúvida para o árbitro.

Minuto 60: Bola na mão de Piccini

Jonas rematou à baliza de Rui Patrício e a bola desviou no braço de Piccini. Remate feito de muito perto pelo que, Piccini, apesar de tentar, não conseguiu evitar o contacto com a bola. Por isso, não houve infracção.

Minuto 74’: Bola no braço de William

A bola tocou no braço de William Carvalho no interior da grande área sportinguista. Estava, no entanto, a ser agarrado por Jiménez nesse mesmo braço. A ser assinalada infracção, seria a primeira, contra o Benfica.

Minuto 89’: Penálti para o Benfica

Rafa rematou à baliza do Sporting e Battaglia, no interior da sua grande área, desviou a bola com a mão esquerda de forma deliberada. Pontapé de penálti correctamente assinalado.

Avalição Global

Jogo muito difícil de dirigir, com diversos lances em que a bola embateu nas mãos dos jogadores na área do Sporting e decisões difíceis de tomar. O golo do Sporting resulta de um lance que tem na sua génese uma irregularidade muito difícil de detectar. Benefício da dúvida para o árbitro na maioria das decisões técnicas. Disciplinarmente, Hugo Miguel teve uma actuação muito desequilibrada.

