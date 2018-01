O Presidente norte-americano, Donald Trump, sugeriu nesta terça-feira que os Estados Unidos podem reter futuros pagamentos de ajuda aos palestinianos, acusando-os de “não estarem dispostos para mais conversações de paz” com Israel.

A afirmação foi feita no Twitter, onde Trump afirmou que os EUA dão “centenas de milhões de dólares por ano” aos palestinianos e “não recebem apreciação ou respeito”. “Eles nem sequer querem negociar um há muito esperado tratado de paz com Israel… com os palestinianos já sem estarem dispostos para conversações de paz, porque haveríamos de lhes fazer qualquer desses futuros pagamentos enormes?”, escreveu ainda o Presidente norte-americano.

Como explica a Reuters, esta tomada de posição de Trump surge na sequência de um plano, divulgado pela embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, para parar de financiar uma agência das Nações Unidas que presta apoio humanitário a refugiados palestinianos.

“O Presidente disse, basicamente, que não quer dar fundos adicionais, ou mesmo parar de financiar, até que os palestinianos concordem em regressar à mesa das negociações”, afirmou Haley aos jornalistas, citada pela Reuters.

“Os palestinianos têm de mostrar agora ao mundo que querem sentar-se à mesa. Agora, eles não vêm para a mesa mas pedem apoios. Não estamos a dar apoio, vamos garantir que eles se sentam na mesa e queremos avançar com o processo de paz”, acrescentou ainda Haley.

Donald Trump reconheceu oficialmente Jerusalém como capital de Israel, dando também ordem para mudar a embaixada norte-americana daquele país para a cidade. A decisão provocou uma onda de contestação, tendo a Assembleia-Geral aprovado, inclusivamente, uma resolução a condenar a decisão do Presidente dos EUA.

