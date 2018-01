Um passageiro de um voo da Ryanair, farto de esperar para desembarcar do avião no aeroporto espanhol de Málaga, saiu por uma das portas de emergência da aeronave e sentou-se na asa do aparelho. O voo tinha partido de Londres com uma hora de atraso e os passageiros estariam já há 30 minutos dentro da aeronave na pista do aeroporto de destino, conta a BBC.

O homem, de nacionalidade polaca e com cerca de 50 anos de idade, ficou sentado na asa do avião durante algum tempo até a tripulação o ter convencido a regressar ao interior do aparelho. Posteriormente, acabaria por ser detido pelas autoridades espanholas.

O incidente ocorreu a 1 de Janeiro no voo FR8164 de Londres-Stansted para Málaga. “Foi surreal”, disse uma das testemunhas do incidente ao jornal inglês Daily Mail, que recorda o momento em que o passageiro polaco anunciou o que ia fazer: "Vou pela asa". Raj Mistry, outro passageiro, acrescentou que o passageiro sofreria de asma e que se encontraria com dificuldades respiratórias.

"A polícia do aeroporto de Málaga deteve de imediato o passageiro em questão, uma vez que foi uma quebra nas normas de segurança espanholas e o caso está a ser tratado pelas autoridades espanholas", explicou por seu turno a companhia aérea, que remeteu para o aeroporto qualquer responsabilidade pelo episódio, e sobretudo pelo atraso no desembarque.

Já não é a primeira vez que um passageiro de um voo da Ryanair protagoniza um destes episódios num aeroporto espanhol. Em 2016, em Madrid, um passageiro saltou de uma manga desconectada e correu pela pista até ao avião após ter perdido o embarque num voo para as Canárias.

