Vários países europeus e os Estados Unidos têm sido assolados nos últimos dias por intensas tempestades. Pelo menos 11 norte-americanos morreram devido ao frio extremo, que tem batido recordes, e uma pessoa morreu em França.

A Irlanda e a França são os países europeus mais atingidos pela tempestade Eleanor. Pelo menos 27 mil irlandeses estão sem electricidade, uma falha provocada pelas intensas chuvas e ventos que atingiram os 155 quilómetros/hora. Em França um homem morreu enquanto fazia esqui depois de ter sido atingido por uma árvore e outras 15 pessoas ficaram feridas nas regiões Norte e Este daquele país onde cerca de 225 mil pessoas estão também sem electricidade.

Do outro lado do Atlântico, a costa Este dos EUA está a ser atingida por uma tempestade que há muito não era vista. Por exemplo, na Florida registou-se o primeiro nevão em 30 anos. Esta tempestade já teve consequências trágicas com a morte de pelo menos 12 pessoas: seis no Wisconsin, quatro no Texas, uma no Dakota do Norte e uma no Missouri. Todas estas pessoas foram vítimas do frio intenso.