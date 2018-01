O novo presidente do Instituto Nacional de Estatística indicado pelo Governo é Francisco Lima. O nome do professor do Instituto Superior Técnico e coordenador da licenciatura e do mestrado em Engenharia e Gestão Industrial foi enviado para parecer da Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (Cresap).

Francisco Lima irá substituir Alda Carvalho e a sua equipa que cessou a sua comissão de serviço a 31 de Dezembro de 2017.

Fonte oficial da Presidência do Conselho de Ministros confirmou que além de Francisco Lima, que irá presidir ao instituto nos próximos cinco anos, o conselho directivo do INE será constituído por dois vogais: Carlos Manuel Matias Coimbra (que é actualmente vogal) e Maria João Gaspar Tavares Zilhão.

Os nomes da nova equipa foram enviados para parecer da Cresap e “o novo Conselho Directivo iniciará funções quando tal for obtido e quando estiverem concluídas as demais formalidades legais necessárias”, precisou a mesma fonte.

