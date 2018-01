O resultado não terá agradado a nenhum dos treinadores, mas o derby de Londres entre Arsenal e Chelsea foi (mais) um grande jogo para o currículo da Premier League. No Emirates Stadium, os “gunners” e os “blues” estiveram em vantagem no marcador na última meia hora, mas um golo do defesa espanhol Héctor Bellerín no minuto 92 fixou o resultado no empate a dois golos. Num outro derby, houve menos emoção e equilíbrio: a Juventus derrotou o Torino, por 2-0, e vai defrontar a Atalanta nas meias-finais da Taça de Itália.

A precisarem de vencer para se aproximarem das equipas de Manchester, Arsenal e Chelsea procuraram desde o primeiro minuto o golo e na primeira meia hora de jogo, os protagonistas foram os dois guarda-redes, que com várias intervenções de grande nível mantiveram tudo a zero. Todavia, na última meia hora chegaram os golos. Aos 63’, Courtois não teve hipóteses de impedir que Wilshere oferecesse a vantagem ao Arsenal, mas quase na resposta Bellerín derrubou Hazard na área e o belga, na transformação da grande penalidade, recolocou tudo empatado.

Com o golo, os “blues” melhoraram, passaram a dominar e chegou pela primeira vez à vantagem: aos 83’, assistido por Zappacosta, Marcos Alonso desviou com qualidade para o fundo da baliza. O Chelsea parecia ter na mão os três prontos e o regresso à vice-liderança da Premier League, mas no segundo de três minutos de descontos, Bellerín aproveitou uma bola solta na área para rematar forte e bater Courtois pela segunda vez.

Em Turim, não houve surpresas. Com uma exibição q.b., a Juventus controlou o derby com o Torino de princípio ao fim e chegou à vantagem ainda na primeira parte, com um golo de Douglas Costa. Nos últimos 45 minutos, a supremacia da "vecchia signora" acentuou-se e, sem surpresa, Mandzukic fez o segundo da equipa de Allegri. Com a vitória, por 2-0, a Juventus garantiu a qualificação para as meias-finais, onde vai defrontar a Atalanta. O outro finalista será o vencedor do duelo entre o AC Milan e a Lazio.

Nos primeiros quatro jogos da primeira mão dos oitavos-de-final da Taça do Rei não houve qualquer surpresa e a notícia chegou da Catalunha, onde o Atlético de Madrid goleou o Lérida (4-0) com um golo de Diego Costa. No jogo que assinalou o regresso do internacional espanhol aos “colchoneros”, o ex-jogador do Chelsea entrou em campo aos 64’ e, cinco minutos, fez o terceiro golo da partida.

