De botas e fato de ski, em plena montanha, Paris Hilton aceitou casar com o namorado, o actor Chris Zylk. O pedido de casamento aconteceu durante as férias do casal em Aspen, nos Estados Unidos. O momento foi filmado e partilhado pela socialite nas redes socias.

"Eu disse 'sim'", escreve a modelo e empresária de 36 anos. "[Estou] tão feliz e entusiasmada por estar noiva do amor da minha vida. O meu melhor amigo e alma gémea. Perfeito para mim de todas as maneiras. Tão dedicado, carinhoso e bondoso. Sinto-me a rapariga mais sortuda do mundo!".

PUB

PUB

Hilton admite à revista People ter sido "surpreendida" pelo pedido de casamento, que aconteceu depois de o casal ter almoçado na aldeia, junto às pistas de ski. De acordo com a mesma publicação, o actor de 32 anos ofereceu um anel de 20 quilates à herdeira. Segundo uma notícia da InStyle, partilhada por Hilton, o anel valerá cerca de dois milhões de dólares (1,66 milhões de euros). Paris aceitou imediatamente o pedido, abraçando Zylka, com quem namora há cerca de dois anos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O casal conheceu-se numa festa dos Óscares, há oito anos, e reencontrou-se há dois anos, avança a revista americana. Hilton anunciou o namoro nas redes sociais em Fevereiro deste ano, no dia dos namorados.

Tendo participado em mais de duas dezenas de filmes, Zylka aceitou mais recentemente o papel de Tom Garvey, na série The Leftovers, na qual contracena com Liv Tyler e Justin Theroux, entre outros. Paris, que também já entrou em filmes como A Casa de Cera e passou pela televisão com a série de reality The Simple Life, estará prestes a lançar o seu segundo álbum, de acordo com a revista Bilboard. É considerada por alguns a DJ mulher mais bem paga do mundo, relembra a publicação.

PUB