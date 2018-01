O casamento do príncipe Harry com a actriz norte-americana Meghan Markle poderá dar um impulso de 500 milhões de libras (562 milhões de euros) à economia da Grã-Bretanha. Esta é uma estimativa, de acordo com o aumento do turismo quer nacional como internacional.

Harry, neto de Isabel II e quinto na linha de sucessão ao trono, casará no próximo dia 19 de Maio, no Castelo de Windsor.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística britânico, o casamento de William, o irmão mais velho de Harry, com Kate, em Abril de 2011, levou a um aumento de 350 mil visitantes ao Reino Unido, em comparação com o mesmo mês do ano anterior; e a Brand Finance, uma consultoria de avaliação de negócios, prevê agora um aumento semelhante. "Calculamos que cerca de 200 milhões de libras [225 milhões de euros] virão de turismo, viagens e hotéis", avança o presidente-executivo da empresa, David Haigh, à Reuters.

Cerca de 150 milhões de libras (168 milhões de euros) serão gastos em festas e comemorações; e destes 150, cerca de 50 milhões (56 milhões de euros) serão despendidos em compras como t-shirts, chapéus e outros acessórios alusivos à data, calcula o mesmo responsável. O casamento também valerá cerca de 100 milhões de libras (112 milhões de euros) em publicidade gratuita à Grã-Bretanha em todo o mundo, acrescenta.

As empresas de Windsor já estão a preparar-se para aproveitar o interesse mundial pelo casal, com Harry, 33, um dos membros mais populares da família real britânica, e Markle, 36, mais conhecida pelo seu papel no drama legal televisivo Suits, levando algum brilho de Hollywood à casa real.

"Será um enorme impulso para a economia, vai ser óptimo ver tantas pessoas aqui para o casamento e realmente hospedar o casamento em si", declara Andrew Lee, gerente do hotel Harte e Garter, em frente ao Castelo de Windsor.

A agência nacional de turismo VisitBritain estima que este ano receberá 41,7 milhões de visitas do exterior, o que gerará 26,9 mil milhões de libras (30 mil milhões de euros).

