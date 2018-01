Um casamento rohingya em pleno campo de refugiados

Shofika Begum, de 18 anos, e Saddam Hussein, de 23 anos, já planeavam o casamento antes de os confrontos no estado birmanês de Rakhine os terem obrigado a sair do país e a refugiarem-se no Bangladesh, naquilo que as Nações Unidas e boa parte da comunidade internacional tem caracterizado como uma operação de “limpeza étnica”. Mas isso não os impediu de celebrarem o casamento, ainda que num sítio invulgar e infeliz: um campo de refugiados.

Os dois jovens fugiram depois de as suas casas terem sido queimadas e de terem andado perdidos um do outro durante algumas semanas. Voltaram a encontrar-se no campo de refugiados de Kutupalong, onde viriam a casar, em Cox’s Bazar, no Bangladesh — one estão actualmente cerca de 660 mil refugiados da minoria muçulmana rohingya.

“Pelo menos aqui não temos de pagar”, disse o noivo à Reuters quando questionado sobre como se sentia ao casar-se num campo de refugiados, referindo que na Birmânia lhes era exigido muito dinheiro para poderem oficializar o matrimónio.