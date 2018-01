No dia em que o BCE passou à prática a decisão de cortar a metade o volume das compras mensais de dívida pública que realiza, os mercados reagiram negativamente e mostraram o efeito que a retirada de estímulos do banco central pode ainda vir a ter nas finanças públicas dos países periféricos da zona euro, incluindo Portugal.

As taxas de juro da dívida pública da generalidade dos países do euro, incluindo a Alemanha, registaram esta terça-feira uma subida, acentuando a tendência que já se tinha verificado nos últimos dias de 2017. As subidas foram especialmente pronunciadas nos chamados países periféricos, como Portugal, Itália, Espanha ou Irlanda.

Em Portugal, a taxa de juro da dívida a 10 anos subia, ao final da tarde, 0,052 pontos percentuais face ao dia anterior, chegando aos 1,984%. Em Itália, a subida era ainda mais acentuada, de 0,099 pontos percentuais, e em Espanha atingia os 0,042 pontos percentuais. Portugal esteve entre os países com subidas mais fortes das taxas, mas ainda assim manteve-se abaixo da barreira dos 2% e consolidou a sua posição abaixo da Itália.

O que parece estar a criar nos mercados uma maior desconfiança em relação aos títulos de dívida emitidos pelos Estados da zona euro é a expectativa de que a retirada de estímulos por parte do BCE venha a ser mais rápida do que aquilo que era antecipado. Em princípio, não terá sido o facto de, precisamente esta terça-feira, o banco central ter procedido à redução de 60 para 30 mil milhões de euros no volume de compras de dívida pública que realiza a cada mês. Essa medida tinha já sido anunciada por Mario Draghi em Outubro e, em teoria, tinha já sido absorvida por inteiro pelos mercados.

O que mudou o ambiente nos mercados terá sido antes a acumulação de dados económicos que confirmam uma retoma da economia europeia e as declarações produzidas no fim de semana por um dos principais responsáveis do BCE. Benoit Coeure, um dos seis membros do conselho executivo do banco central afirmou, numa entrevista publicada por uma revista chinesa, que, a não ser que se verificasse uma surpresa negativa na inflação, havia uma “hipótese razoável” de o programa de compra de activos do BCE não ser estendido para lá do próximo mês de Setembro.

Em Outubro, Mario Draghi, para além de anunciar o corte no volume mensal de compras, prolongou de Dezembro de 2017 para Setembro de 2018, o final do prazo de existência do programa, não colocando de lado a hipótese de esse prazo voltar, mais tarde a ser alargado. Era isso que, até há algumas semanas, mais se esperava nos mercados, mas agora a ideia de que, a seguir a Setembro, as compras possam mesmo acabar está a ganhar força. Ao mesmo tempo, sabe-se que a seguir ao fim do programa podem começar as subidas das taxas de juro, havendo no mercado já uma expectativa que isso aconteça no início de 2019.

Há ainda um outro factor que tem estado a ser apresentado como justificação para a recente subida das taxas que é a expectativa de, neste início de ano, vários países (incluindo Portugal) optarem em simultâneo por realizar um volume muito elevado de emissões de dívida.

Portugal é, pelo elevado volume de dívida pública que acumulou, um dos países mais expostos a este cenário de aceleração da retirada dos estímulos por parte do BCE. Nos últimos meses as taxas de juro da dívida caíram de forma muito acentuada, principalmente a partir do momento em que o rating atribuído pela Standard & Poor’s foi retirado do lixo, o que permitiu ao Estado reduzir a sua factura com os juros. Mas agora, parece confirmar-se uma tendência de subida generalizada dos juros que muitos consideram inevitável, e que pode tornar a dívida portuguesa mais difícil de gerir.

Talvez antecipando já este problema, o Tesouro português tem aproveitado a actual conjuntura positiva para amortizar empréstimos com taxas mais altos (como os do FMI) e realizar emissões às taxas de juro mais baixas actuais, conseguindo ao mesmo tempo iniciar uma redução do peso da dívida no PIB. Em Novembro, anunciou esta terça-feira o Banco de Portugal, a dívida pública diminuiu 2,4 mil milhões de euros face a Outubro, repetindo a tendência do mês anterior.

