O ano novo não trouxe uma inversão no ciclo de resultados negativos do Watford, de Marco Silva. A equipa dos arredores de Londres resistiu nesta terça-feira 39 segundos sem sofrer golos frente ao Manchester City e saiu do Etihad Stadium com a sétima derrota nas últimas nove jornadas da Premier League. Após estrear-se com um triunfo no principal campeonato inglês, Carlos Carvalhal foi batido no País de Gales pelo Tottenham. Em grande continua o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo: com golos de Rúben Neves e Diogo Jota, a equipa do Centro de Inglaterra somou a décima vitória nas últimas 12 rondas e já tem 14 pontos de vantagem sobre o terceiro classificado do Championship.

Para quem atravessa um mau momento, o Etihad Stadium não será o palco ideal para inverter a tendência de resultados negativos e o cenário torna-se pior ainda quando se sofre um golo aos 39 segundos. Após ser goleado na primeira volta em casa (0-6), o reencontro entre Marco Silva e Pep Guardiola traduziu-se em nova derrota para o português e o duelo entre o City e o Watford teve pouca história. Os golos de Sterling (39 segundos), de Kabasele na própria baliza (13’) e de Agüero (63’) deram expressão à superioridade dos “citizens” e o Watford apenas conseguiu equilibrar a partida nos últimos minutos, período em que Andre Gray fez o golo de honra dos londrinos.

Na estreia no Liberty Stadium, em Swansea, Carlos Carvalhal perdeu o duelo com Mauricio Pochettino. Com Renato Sanches novamente a titular nos galeses, o Tottenham colocou-se em vantagem ainda no primeiro quarto de hora, com um golo do avançado espanhol Fernando Llorente, que se estreou a marcar nesta temporada na Premier League. Na segunda parte, o Swansea teve boas oportunidades para igualar, por Narsingh e Jordan Ayew, mas foram os “Spurs” que chegaram novamente ao golo: aos 89’, Harry Kane assistiu Dele Alli para o 0-2 final.

Nos outros jogos da 22.ª jornada da Premier League realizados nesta terça-feira, um “bis” de Andy Carroll garantiu ao West Ham uma vitória (2-1) frente ao West Bromwich Albion, enquanto ao Crystal Palace alcançou, com o mesmo resultado, uma importante vitória em Southampton.

No Championship, Nuno Espírito Santo continua a coleccionar bons resultados. Líder incontestado da II Liga inglesa, o Wolverhampton recebeu o Brentford e ganhou por 3-0. Rúben Neves fez o primeiro golo, Ivan Cavaleiro assistiu para o segundo e Diogo Jota fechou a contagem.

Líder da Serie A, o Nápoles entrou em 2018 com o pé esquerdo. No San Paolo, Maurizio Sarri fez algumas poupanças e a Atalanta aproveitou (1-2). A equipa de Bérgamo, que ocupa o 9.º lugar no campeonato, adiantou-se com um golo de Castagne e ampliou nos últimos 10 minutos, pelo argentino Alejandro Gomez. Mertens ainda reduziu, mas a Atalanta aguentou a vantagem e irá defrontar, nas meias-finais, o vencedor do derby que se realiza nesta quarta-feira: Juventus-Torino.

