O que preocupa a Polícia de Segurança Pública (PSP), em mais um jogo de alto risco no futebol português, não é tanto o facto de o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, integrar a caixa de adeptos do Sporting que se vai deslocar até ao Estádio da Luz. A preocupação das autoridades é o volume de pessoas que se movimentarão pela cidade de Lisboa em plena hora de ponta, para assistirem in loco ao derby da 16.ª jornada.

“Não há risco acrescido [pela presença do presidente]. Não sei se é mais fácil entrar a pé ou numa viatura que pode ser conhecida. Espero que haja um comportamento cívico. Uma deslocação de 3500 pessoas pela cidade é um risco, calculado, mas temos de corrê-lo”, explicou o subintendente Pedro Pinho.

Os adeptos do Sporting sairão do Estádio de Alvalade pelas 18h, num percurso que demorará cerca de 50 minutos até ao recinto do Benfica. “A designada caixa de segurança já condiciona a cidade. Estamos a falar de uma deslocação de uma massa humana anormal, num horário que irá coincidir com as saídas das pessoas dos empregos, saídas das escolas e são estes cuidados que vamos ter de fazer de modo diferente, tão diferente como se fosse a um fim-de-semana. Será uma experiência nova”, acrescentou.

Com uma previsão de casa cheia, já que os bilhetes se esgotaram quase um mês antes da partida, urge também tomar precauções nas imediações do recinto. No perímetro do Estádio da Luz, a circulação estará, por isso, condicionada e a distribuição das viaturas será vigiada com rigor. “Estaremos atentos a todas as situações de estacionamento abusivo”, promete Pedro Pinho.

