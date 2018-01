Tânia Oliveira, surfista açoriana de 20 anos, morreu na segunda-feira. A jovem foi encontrada numa casa em Ponta Delgada, noticia o jornal Açoriano Oriental, que acrescenta que a causa da morte terá sido a inalação de monóxido de carbono.

Não há ainda grandes pormenores sobre a morte de Tânia Oliveira, sabendo-se, no entanto, e segundo o jornal açoriano, que a Polícia Judiciária está já a investigar.

No Facebook, a Federação Portuguesa de Surf reagiu à notícia: “O mundo do surf acaba de perder um jovem talento. A atleta Tânia Oliveira, uma das mais jovens promissoras surfistas, faleceu esta segunda-feira. A Federação Portuguesa de Surf solidariza-se com a sua família e amigos neste momento de dor profunda”.

Como lembra o Açoriano Oriental, Tânia Oliveira foi campeã em todas as categorias a nível regional, tendo sido vice-campeã nacional em 2015.

