O youtuber norte-americano Logan Paul está a ser alvo de críticas depois de ter partilhado um vídeo no fim-de-semana em que mostra e ridiculariza uma vítima de enforcamento numa floresta japonesa. O vídeo, que chegou a somar milhões de visualizações, acabou por ser removido pelo próprio autor, que pediu desculpas na rede social Twitter. Mas o pedido de desculpas não evitou uma chuva de acusações de insensibilidade, com muitos utilizadores de redes sociais a condenarem a partilha de imagens chocantes por um entertainer cujos seguidores são, em grande parte, crianças e adolescentes.

De viagem ao Japão com amigos, o youtuber gravou o vídeo em causa na floresta de Aokigahara, a cerca de 100 quilómetros de Tóquio, no sopé do Monte Fuji.

Ao deparar-se com um corpo enforcado (cuja imagem surge desfocada no vídeo), o norte-americano reage com espanto, mas ri-se perante a decoberta e diz várias piadas. A certa altura do vídeo, um dos seus amigos diz que não se está a sentir bem. “Então? Nunca estiveste ao lado de um gajo morto?”, pergunta-lhe Logan Paul, rindo-se de seguida.

Nas redes sociais, e apesar de haver quem expresse apoio ao youtuber, repetem-se as críticas a Logan Paul, incluindo da parte de figuras públicas.

“O suicídio não é uma piada”, disse o actor de Breaking Bad Aaron Paul no Twitter. “A pior parte é que os fãs de Logan Paul são crianças. Que acabaram de ver o seu ídolo a rir e a gozar com alguém que decidiu acabar com a sua vida. Pessoa de lixo”, escreveu no Twitter o actor Francis Maxwell.

Num vídeo do canal de YouTube Kavos, em que são mostradas algumas partes do vídeo original, Logan Paul é acusado de tirar partido da morte de uma pessoa para conseguir visualizações e de trivializar o suicídio para entretenimento.

“Lembro-me muitas vezes do alcance que verdadeiramente tenho e com um grande poder vem uma grande responsabilidade… pela primeira vez na minha vida lamento dizer que lidei com esse poder de forma incorrecta. Não voltará a acontecer”, afirmou Logan Paul, que se tornou um dos assuntos mais falados do Twitter.

O vídeo de 15 minutos, intitulado “Encontrámos um cadáver na Floresta de Suicídios japonesa”, tinha sido publicado no domingo e foi removido quando já tinha milhões de visualizações. Mais tarde, Logan Paul pediu desculpas alegando que não publicou o vídeo pelas visualizações e justifica que tentou sensibilizar os seus seguidores para o flagelo do suicídio – o que também gerou indignação nas redes sociais, com críticas à forma escolhida para fazer esse suposto esforço de sensbilização.

Paul, de 22 anos, ganhou fama na plataforma Vine com pequenos vídeos humorísticos e dali passou para o YouTube, onde soma mais de 15 milhões de subscritores. Participou também como actor em séries e filmes e foi considerado pela revista Forbes um dos entertainers mais influentes da actualidade.

Linhas telefónicas de apoio SOS – Serviço Nacional de Socorro

112 SOS Voz Amiga

(entre as 16 e as 24h00)

21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60 Telefone da Amizade

22 832 35 35 Escutar - Voz de Apoio - Gaia

22 550 60 70 SOS Estudante

(20h00 à 1h00)

969 554 545 Vozes Amigas de Esperança

(20h00 às 23h00)

22 208 07 07 Centro Internet Segura

800 21 90 90

Linha Internet Segura Conversa Amiga 808 237 327 210 027 159 Telefone da Esperança 222 030 707

