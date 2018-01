Enquanto ainda ecoam nos feeds de Instagram as fotografias de fogo de artifício e selfies de grupo da passagem de ano de toda a gente, mostramos-lhe como algumas celebridades se despediram de 2017. Do conjunto brilhante de Camila Cabello em palco, em Nova Iorque, ao beijo da meia-noite de Sara Sampaio – que passou o ano em Sydney, com o namorado Oliver Ripley –, veja as fotografias na fotogaleria em cima.

