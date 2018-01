No quarto dia de protestos consecutivos e de dimensão crescente – algo que não acontecia no Irão desde a chamada "revolução verde" de 2009, esmagada pelas autoridades –, dez pessoas foram mortas “em várias cidades”, disse esta segunda-feira a televisão estatal, referindo-se aos protestos da véspera.

As primeiras manifestações de alguma importância aconteceram quinta-feira, na segunda maior cidade do país, Mashad, que guarda o local mais sagrado do Irão (o mausoléu do Imã Reza), mas depressa se espalharam a cidades de Norte a Sul.

Inicialmente, a maioria dos slogans gritados nas ruas de Mashad e de cidades mais pequenas visavam um aumento recente nos preços de alguns bens básicos – desde que foi eleito, em 2013, o Presidente Hassan Rohani tem tentado inverter a grave crise económica em que Mahmoud Ahmadinejad e as sanções internacionais deixaram o Irão.

Com o acordo nuclear de 2015 e o fim das sanções, a inflação baixou muito mas o desemprego voltou a subir ao longo de 2016, em parte devido à retórica de Donald Trump, que ameaça rasgar o acordo e assim afastou bastante investimento externo. Entretanto, o desemprego entre os jovens, a maioria dos 80 milhões de habitantes, chegou aos 28,8% no ano que agora acaba, mais do dobro da média nacional.

Corrupção e política externa

Os iranianos também sabem que há uma corrupção endémica no regime da República Islâmica, com as elites religiosas e militares a beneficiarem de privilégios. Ao mesmo tempo, têm consciência que Teerão gastou dinheiro para ajudar Bashar al-Assad na Síria e no apoio que dá ao Hezbollah, a rebeldes no Iémen e noutros países, em confronto pela hegemonia regional com a Arábia Saudita, a potência sunita da região: também se tem gritado “Não a Gaza, não ao Líbano, a minha vida pelo Irão”.

No primeiro dia surgiu logo uma palavra de ordem particularmente dura: “Morte ao ditador, morte a Rohani”, de tal forma que se levantou a suspeita de que os protestos fossem promovidos pela ala mais radical dos religiosos – o Guia Supremo, ayatollah Ali Khamenei, nada satisfeito com o resultado obtidos nas presidenciais de Maio pelo moderado Rohani (reeleito com mais votos do que obteve em 2013), ou religiosos que têm a cargo a gestão dos bens sagrados da cidade de Mashar, alguns dos quais se posicionam já para suceder ao Guia Supremo.

Se a intenção era encostar Rohani à parede, quem quer que o tenha planeado parece ter perdido o controlo, o que não é difícil se pensarmos no país como uma panela de pressão, fechada há oito anos e meio, quando muitos jovens e académicos foram detidos por protestarem contra umas eleições que consideraram fraudulentas. O pipo nunca parou de apitar e, mais dia, menos dia, uma nova vaga de protestos parecia inevitável. Mesmo porque alguns grupos, como as mulheres, nunca deixaram de sair à rua para exigir mais liberdades, nomeadamente em relação ao uso do véu islâmico (hijab), obrigatório na rua.

O que aconteceu é que rapidamente o “ditador” da palavra-de-ordem começou a ser Ali Khamenei. “Abaixo o ditador”, gritou-se domingo no centro da capital. “Khamenei, devias ter vergonha, deixa o país em paz”, ouviu-se em Khorramabad, no Ocidente do país.

Primeiras vítimas

Na sexta-feira, os protestos estalaram em Teerão e em quase todas as grandes cidades, sábado continuavam e há imagens (Centro para os Direitos Humanos no Irão, de Nova Iorque) da polícia antimotim em confrontos com estudantes junto aos portões da Universidade de Teerão. As detenções começaram logo na quinta-feira, com umas 50 pessoas detidas em Mashad, e têm continuado.

Nalguns protestos, parece que são os manifestantes a atacar a polícia e a tentar “destruir propriedade pública”, mas desde o início que as autoridades têm usado canhões de água e gás lacrimogéneo.

Soube-se das primeiras vítimas mortais no sábado à noite. Foram mortas a tiro na cidade de Izeh, no Sudoeste, num protesto que fez vários feridos, noticiou a agência de notícias ILNA, citando um membro do parlamento local.

Sobre os protestos de domingo, que juntaram dezenas de milhares de pessoas, algumas fontes referiam dois mortos, outras quatro, mas a televisão estatal desfez as dúvidas: “Nos acontecimentos da última noite, infelizmente foram mortas um total de dez pessoas em diferentes cidades”, noticiou-se, sem mais pormenores.

Desagrado profundo

Entretanto, Rohani defendera o direito dos iranianos “à crítica”, mas avisara que “o Governo não vai demonstrar tolerância pelos que destruírem propriedades, violarem a ordem pública ou criarem agitação na sociedade”.

E, transportando-nos para 2009, quando as redes sociais foram fundamentais na organização dos protestos (dois anos antes das revoltas árabes), o Governo anunciou a restrição temporária do acesso ao Instagram e à aplicação de mensagens Telegram. Há relatos de áreas em que o acesso móvel à Net estará bloqueado.

Quando os manifestantes começaram a sair à rua, na quinta-feira, “não se esperava mais nada para além dos slogans contra a administração e contra o Presidente”, diz à Al-Jazira Negar Mortazi, jornalista do Iran International, um serviço independente de notícias online. “Mas parece que o desagrado entre a população iraniana é muito mais profundo e tudo isto ultrapassou a presidência e chegou até ao Guia Supremo, o que é muito preocupante para todas as facções do establishment”.

