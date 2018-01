O empresário britânico Richard Cousins, que aos 58 anos era presidente do conselho de administração da maior empresa de catering do mundo, os seus dois filhos, a sua noiva e a filha desta morreram na queda de um hidroavião na Austrália. Com eles morreu o experiente piloto, Gareth Morgan, 44 anos, com 10 mil horas de voo, incluindo nove mil em hidroaviões.

PUB

Emma Bowden, 48 anos, era noiva de Cousins, Heather, de 11, a sua filha; no aparelho seguiam igualmente os dois filhos do empresário, Edward de 23 anos, e William, de 25. O filho mais velho de Cousins trabalhava para o Open Britain, um grupo que faz campanha contra o chamado hard "Brexit".

“Will era um jovem extraordinário apaixonado pelo que fazia. Para ele, o Open Britain não era um emprego, era uma causa comparável a uma cruzada para travar uma saída da União Europeia sem acordo ou com um mau acordo”, comentou ao jornal The Guardian Roland Rudd, presidente do Open Britain.

PUB

A família estava a passar o Ano Novo na Austrália e estava a visitar vários monumentos e lugares conhecidos pela sua beleza natural – o hidroavião é uma forma comum de passeio no país para turistas com mais dinheiro. O avião despenhou-se na Jerusalem Bay, a norte de Sydney, e estaria a dirigir-se para Rose Bay, no porto da cidade.

O primeiro-ministro australiano, Malcom Turnbull, enviou as condolências às famílias das vítimas. “Ainda não sabemos o que o causou, mas é uma tragédia”. As autoridades recuperaram os corpos de todos os ocupantes, mas ainda não retiraram da água o avião – terá de ser trazido à superfície antes de os investigadores poderem perceber o que correu mal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A autoridade australiana para a aviação já lançou um inquérito. O operador, a empresa Sydney Seaplanes, que oferece tours a alguns dos lugares mais populares da cidade, como a Opera de Sydney, a Harbour Bridge ou a região do rio Hawkesbury, garante que o piloto era muito experiente e que os quatro hidroaviões da empresa nunca tinham sofrido acidentes.

Uma testemunha disse ao canal de televisão Channel Nine que o avião estava a uns 500 metros de si quando o viu embater na água. “Fez uma apertada curva para a direita e depois virou para o outro lado, com as asas e o nariz a mergulharem de imediato na água”, descreveu Myles Baptiste.

Depois de ter estado no conselho de administração dos supermercados Tesco, Cousins estava prestes a abandonar o cargo de chefe do conselho de administração no Compass Group, a maior empresa de catering do mundo que ele tornou “numa das principais empresas britânicas”, segundo o seu presidente, Paul Walsh. “Estamos profundamente chocados e entristecidos pelas notícias. O pensamento de todos no Compass está com a família e os amigos de Richard”, disse Walsh.

PUB