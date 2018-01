Um grupo de arqueólogos israelitas descobriu um selo do governador de Jerusalém com aproximadamente 2700 anos. O artefacto, inscrito em hebraico antigo como um objecto "pertencente ao governador da cidade", foi provavelmente anexado a uma remessa ou enviado como lembrança em nome do governador, a posição local mais proeminente ocupada em Jerusalém na época, informou esta segunda-feira a Autoridade de Antiguidades de Israel, citada pela Reuters.

PUB

A impressão é descrita como tendo o tamanho de uma pequena moeda, onde estão representados dois homens simétricos, de pé e de frente um para o outro, com roupas listradas até os joelhos. O objecto foi descoberto perto da praça do Muro das Lamentações, na Cidade Velha de Jerusalém.

O objecto encontrado apoia a versão bíblica da existência de um governador da cidade de Jerusalém há 2700 anos, notou uma das arqueólogas ligadas à investigação, Shlomit Weksler-Bdolah, da Autoridade de Antiguidades. Os governadores de Jerusalém, nomeados pelo rei, são mencionados duas vezes na Bíblia.

PUB

O anúncio da Autoridade das Antiguidades acontece semanas depois de Donald Trump ter reconhecido Jerusalém como a capital de Israel, através da transferência da embaixada norte-americana, actualmente localizada em Telavive. A decisão de Trump não só quebrou uma tradição na política norte-americana com quase 70 anos como criou um clima de tensão e protestos entre a Palestina e Israel, que já resultaram em vítimas mortais.

PUB